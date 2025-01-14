ГБР расследует поставки ВСУ бракованных пулеметов: причастен экс-чиновник Минобороны (видео)

В войско попали дешевые аналоги, не пригодные для использования по назначению. При этом было поставлено лишь половину пулеметов от заказа.

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Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему директору одного из департаментов Министерства обороны Украины и двум руководителям государственного предприятия, которые поставили в боевые подразделения бракованные крупнокалиберные пулеметы. Об этом сообщили в ГБР во вторник, 14 января.

По данным следствия, в 2022 году Минобороны заключило с государственным предприятием договоры на поставку 400 крупнокалиберных пулеметов ДШК на общую сумму 193 миллиона гривен. Однако поставлено было только 200 единиц, которые оказались ненадлежащего качества: без соответствующей маркировки и низкого качества.

В боевых условиях оружие не могло вести непрерывную стрельбу и после первых выстрелов вообще выходило из строя, из-за разрушения частей и механизмов.

Экс-чиновника из оборонного ведомства и двух руководителей государственного предприятия подозревают в присвоении и растрате государственного имущества, а также в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Эти действия квалифицируются по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, руководителям госпредприятия инкриминируется служебный подлог (ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

В ГБР отметили, что в прошлом году этому же экс-чиновнику Минобороны и его сообщникам сообщили о подозрении в хищении почти 1,5 миллиарда гривен при закупке снарядов для ВСУ.

Напомним, 11 января волонтер Мария Берлинская заявила, что большая часть потерь среди украинских военных вызвана некачественными боеприпасами и самодельными взрывными устройствами.