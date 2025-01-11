"Людям отрывает руки, обжигает лица": Берлинская заявила о потерях в ВСУ из-за некачественных боеприпасов

По словам волонтера Марии Берлинской, ситуация с качеством боеприпасов могла бы измениться, если бы ответственные за это чиновники на собственном опыте столкнулись с этой проблемой.

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Волонтер, основательница Центра поддержки аэроразведки и проекта Victory Drones Мария Берлинская заявила, что значительная часть потерь среди украинских военных вызвана неисправными боеприпасами и самодельными взрывными устройствами (СВУ). Об этом она написала в Telegram в субботу, 11 января.

"Большая часть потерь наших военных из-за некачественных боеприпасов и СВУ. В лучшем случае людям отрывает руки, обжигает лицо, слепнут", — говорится в заметке.

В то же время она не уточнила, о каких боеприпасах какого калибра идет речь. Берлинская считает, что ситуация с качеством боеприпасов могла измениться, если бы ответственные должностные лица, в частности министры обороны и члены его команды, на собственном опыте столкнулись с этой проблемой.

"Интересно было бы посадить министра обороны и несколько человек из его команды крутить СВП. Хотя бы на несколько часов. Уверена, что тогда качество боеприпасов сразу повысится", — отметила волонтер.

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Напомним, 26 ноября журналист Юрий Николов опубликовал расследование относительно бракованных мин калибра 120 мм, которые были выпущены на заводе госкомпании "Украинская оборонная промышленность" по заказу Министерства обороны и Генштаба ВСУ. Они попали на фронт летом 2024 года. По данным Николова, каждая десятая мина не срабатывала должным образом.

28 ноября министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что комиссия признала бракованными 24 тысячи 120-мм минометных боеприпасов, ранее поставленных ВСУ. По его словам, количество бракованных боеприпасов составляет менее 1% от общего объема поставок в 2024 году, который достиг миллионов единиц.