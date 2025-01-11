"Людям відриває руки, обпалює обличчя": Берлінська заявила про втрати у ЗСУ через неякісні боєприпаси

За словами волонтерки Марії Берлінської, ситуація з якістю боєприпасів могла б змінитися, якби відповідальні за це посадовці на власному досвіді стикнулися з цією проблемою.

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Волонтерка, засновниця Центру підтримки аеророзвідки та проєкту Victory Drones Марія Берлінська заявила, що значна частина втрат серед українських військових спричинена несправними боєприпасами та саморобними вибуховими пристроями (СВП). Про це вона написала у Telegram у суботу, 11 січня.

"Велика частина втрат наших військових через неякісні боєприпаси та СВП. В кращому випадку людям відриває руки, обпалює обличчя, сліпнуть", — йдеться у дописі.

Водночас вона не уточнила, про які боєприпаси якого калібру йдеться. Берлінська вважає, що ситуація з якістю боєприпасів могла змінитися, якби відповідальні посадовці, зокрема міністри оборони та члени його команди, на власному досвіді стикнулися з цією проблемою.

"Цікаво було б посадити міністра оборони і кілька людей з його команди крутити СВП. Хоча б на кілька годин. Впевнена, що тоді якість боєприпасів одразу підвищиться", — зазначила волонтерка.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, 26 листопада журналіст Юрій Ніколов опублікував розслідування щодо бракованих мін калібру 120 мм, які були випущені на заводі держкомпанії "Українська оборонна промисловість" на замовлення Міністерства оборони і Генштабу ЗСУ. Вони потрапили на фронт влітку 2024 року. За даними Ніколова, кожна десята міна не спрацьовувала належно.

28 листопада міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін заявив, що комісія визнала бракованими 24 тисячі 120-мм мінометних боєприпасів, раніше поставлених ЗСУ. За його словами, кількість бракованих боєприпасів становить менше ніж 1% від загального обсягу постачань у 2024 році, який сягнув мільйонів одиниць.