Комісія Міноборони виявила 24 000 бракованих 120-мм мін, поставлених у ЗСУ, — міністр

За словами міністра Германа Сметаніна, загалом було перевірено 54 000 мінометних боєприпасів. Водночас загалом у 2024 році було поставлено близько 1 млн мін, з яких непридатними виявилися менше ніж 1 відсоток.

Комісія Міністерства стратегічних галузей промисловості України та Міноборони визнала бракованими 24 тисячі 120-мм мінометних боєприпасів, раніше поставлених Збройним силам України. Як повідомив 28 листопада глава профільного міністерства Герман Сметанін, ці міни було вилучено з військ після рекламацій від Командування Сил логістики ЗСУ.

"Робоча група відпрацювала протягом 11-15 листопада і дійшла висновку, що справді є позаштатне спрацьовування кількох компонентів виробу. У результаті частина пострілів виявилася неналежної якості", — пише міністр.

Загалом із перевірених партій у 54 тисячі мін поверненню виробнику підлягає близько 24 тисяч одиниць. Водночас виробник замінює браковані боєприпаси на якісні зразки. Крім того, за підсумками розслідування заводи-виробники посилили контроль на всіх етапах, включно з перевіркою покупних компонентів.

Сметанін уточнив, що кількість бракованих боєприпасів становить менше ніж 1% від загального обсягу постачань у 2024 році, який сягнув мільйонів одиниць.

Характер і причини дефектів

За даними видання ZN.UA і згідно з розслідуванням журналіста і військкора Юрія Бутусова, солдати ЗСУ зіткнулися з низкою проблем у мінометних мінах ВОФ-843Б, зокрема:

Невиліт міни зі ствола.

Нерозриви після влучання в ціль.

Відхилення від точки прицілювання на сотні метрів.

Причому в одному з випадків із 17 пострілів:

9 мін не долетіли до цілі (на відстань до 600 м).

7 мін не розірвалися.

3 міни залишилися в стволі.

Для порівняння, використання боєприпасів іншого типу дало змогу досягти двох прямих влучань із чотирьох пострілів з еліпсом розсіювання всього 20 метрів.

На думку журналіста, технічні проблеми боєприпасів пов'язані з постачанням відвологлих порохів, бракованих вишибних зарядів і невідповідних детонаторів В-429, які взагалі призначені для танкових боєприпасів.

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Нагадаємо, 26 листопада журналіст Юрій Ніколов опублікував розслідування щодо бракованих мін калібру 120 мм, які потрапили на фронт влітку 2024 року. За його даними, кожна десята міна не спрацьовувала належно.