Комиссия Минобороны выявила 24 000 бракованных 120-мм мин, поставленных в ВСУ, — министр

По словам министра Германа Сметанина, всего было проверено 54 000 минометных боеприпасов. При этом всего в 2024 году было поставлено около 1 млн мин, из которых непригодными оказались менее 1 процента.

Комиссия Министерства стратегических отраслей промышленности Украины и Минобороны признала бракованными 24 тысячи 120-мм минометных боеприпасов, ранее поставленных Вооруженным силам Украины. Как сообщил 28 ноября глава профильного министерства Герман Сметанин, эти мины были изъяты из войск после рекламаций от Командования Сил логистики ВСУ.

"Рабочая группа отработала в течение 11-15 ноября и пришла к выводу, что действительно есть нештатное срабатывание нескольких компонентов изделия. В результате часть выстрелов оказалась ненадлежащего качества", — пишет министр.

Всего из проверяемых партий в 54 тысячи мин возврату производителю подлежит около 24 тысяч единиц. При этом производитель заменяет бракованные боеприпасы на качественные образцы. Кроме того, по итогам расследования заводы-производители усилили контроль на всех этапах, включая проверку покупных компонентов.

Сметанин уточнил, что количество бракованных боеприпасов составляет менее 1% от общего объема поставок в 2024 году, который достиг миллионов единиц.

Характер и причины дефектов

По данным издания ZN.UA и согласно расследованию журналиста и военкора Юрия Бутусова, солдаты ВСУ столкнулись с рядом проблем в минометных минах ВОФ-843Б, включая:

Невылет мины из ствола.

Неразрывы при попадании в цель.

Отклонения от точки прицеливания на сотни метров.

Причем в одном из случаев из 17 выстрелов:

9 мин не долетели до цели (на расстояние до 600 м).

7 мин не разорвались.

3 мины остались в стволе.

Для сравнения, использование боеприпасов другого типа позволило достичь двух прямых попаданий из четырех выстрелов с эллипсом рассеивания всего 20 метров.

По мнению журналиста технические проблемы боеприпасов связаны с поставкой отсыревших порохов, бракованных вышибных зарядов и неподходящих взрывников В-429, которые вообще предназначены для танковых боеприпасов.

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Напомним, 26 ноября журналист Юрий Николов опубликовал расследование относительно бракованных мин калибра 120 мм, которые попали на фронт летом 2024 года. По его данным, каждая десятая мина не срабатывала должным образом.