Не долетали и не взрывались: расследователи рассказали о 100 тысячах бракованных мин ВСУ (видео)

Бойцы ВСУ публиковали видео с примерами некачественных мин украинского производства. Минобороны после месяцев жалоб отреагировало, а расследователи рассказали детали нового скандала.

Бойцы ВСУ с середины 2024 года начали получать мины калибра 120 мм, которые выпускались АК "Укроборонпром" (компанию реорганизовали) по заказу Минобороны Украины и Генштаба. Военные публиковали видео с впечатлениями от зарядов украинского производства: жаловались, что они распадаются в руках, промахиваются, не вылетают из миномета и тому подобное. Только после серии жалоб и публикаций в медиа Минобороны собрало совещание по этому поводу и приняло решение об отзыве партии мин и о дополнительных проверках завода, который их производит. О том, на каком этапе появились проблемы с выстрелами и сколько мин имеют ВСУ в настоящее время, говорится в расследовании Юрия Николова для "Зеркала недели".

Журналист-расследователь собрал информацию о пути, которым бракованные украинские мины оказались на фронте, о том, на каком этапе произошел сбой в системе проверки качества, о планах Минобороны, прошлых и будущих, о ситуации, в которой оказались бойцы ВСУ. Как выяснилось, завод из сферы "Укроборонпрома" в 2023 году обязался поставить Силам обороны 300 тыс. мин с перспективой нарастить производство до 670 тыс. Однако с 2024 года на поле боя бойцы видели, что мины не долетают до цели, промахиваются, и тогда пошли рекламации от командиров. На данный момент партию мин в 100 тыс. отозвали. И все, на что могут рассчитывать ВСУ — это 20 тыс. мин в месяц. Чтобы получить новую улучшенную партию отечественных зарядов, понадобится два-три месяца, говорится в расследовании.

Мины ВСУ и скандал в Минобороны — детали

На портале описали процедуру производства мин, кто к нему привлечен, и показали, какой этап оказался проблемным. В начале Генштаб ВСУ сообщает Минобороны о потребности в выстрелах. После этого Минобороны сообщает своему подразделению, Агентству оборонных закупок (АОЗ), о потребности — об объемах и сроках. Далее Главное управление технической оценки и контроля качества вооружения и военной техники МОУ проверяет завод, который может выполнить заказ Генштаба. Затем представители этого управления сидят на заводе и следят за качеством изделий. В итоге заряды попадают на фронт и бойцы начинают ими пользоваться.

Мины калибра 120 мм попали в ВСУ в июне 2024 года и тогда же появились первые видео с демонстрацией проблем, говорится в статье. Об этом же писал военный журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов. Осенью 2024 года командиры на местах начали составлять рекламации на бракованные мины и только в конце ноября их наконец отозвали, написали расследователи.

Журналисты узнали о совещаниях в Минобороны по вопросу мин. На одном из них, которое состоялось в начале 2024 года, проверяющие Главного управления упоминали о проблемах с подрывниками М-12. Затем эти проблемы исчезли из отчетов, зато начали рапортовать о возможности наращивания производства. Впрочем, уже 21 ноября 2024 года состоялось другое совещание, на котором наконец заговорили о проблемах. Среди них — недостаточное качество проверки партий мин, использование взрывателей В-429 (поступают по остаточному принципу) и отсутствие М-12, невзрывы и недолеты, неизвестное происхождение пороха и его соответствие стандартам.

Мины ВСУ и скандал в Минобороны — протокол заседания Фото: Зеркало недели Мины ВСУ и скандал в Минобороны — проблемы производства Фото: Зеркало недели

В расследовании подытожили, что проблемы с минами для ВСУ могли появиться вследствие того, что работники Минобороны не говорили о низком качестве изделий, которое выпускалось заводом АО "Украинская оборонная промышленность" (бывший "Укробронпром", директор Герман Сметанин до сентября 2024 года). Об этом не знали в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, возглавляемого Александром Камышиным (именно этому учреждению подчиняются оборонные заводы).

"АОЗ должен из-под земли достать импортные мины (вероятно, за большие деньги, потому что иностранные поставщики уже знают, что у Украины пока нет альтернативы)", — написало "Зеркало недели".

Отметим, в феврале 2023 года "Укроборонпром" показал мины калибра 120 мм, которые выпускались совместно со страной-членом НАТО. На странице Facebook компании написали, что они должны лететь на расстояние 7-8 км и поражать вражескую пехоту в радиусе 20-60 м, максимум — до 240 м.

Напоминаем, бойцы 3-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" рассказали о французских минометах калибра 120 мм, которые они используют на фронте.