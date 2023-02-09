В "Укроборонпроме" показали 120-мм мины, произведенные совместно со страной НАТО (фото)

В госконцерне отмечают, что 120-мм миномет может поражать цели на расстоянии до семи километров, а современными боеприпасами – более восьми километров.

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Государственный концерн "Укроборонпром" презентовал первый продукт совместного производства со страной Североатлантического альянса – мины калибра 120 мм. Об этом говорится на странице производителя в Facebook.

Сообщается, что Министерство обороны Украины заключило контракт на поставку 120-мм мин и в ближайшие время данные боеприпасы окажутся у украинских военнослужащих.

[ + – ] Мины 120 мм

В "Укроборонпроме" отметили, что средства поражения произведены по современным технологиям, а часть военно-промышленных предприятий расположена в одной из европейских стран.

"Этот боеприпас гарантированно поражает вражескую пехоту в радиусе от 25 до 60 м, а разлет осколков может достигать 250 м. Кроме этого, 120-мм мина способна разрушать инженерные сооружения и легкобронированную технику", — говорится в публикации.

[ + – ] Мины 120 мм

На сегодняшний день 120-мм минометы активно используются в российско-украинской войне и являются одним из самых распространенных в Украине видов артиллерии. Дальность поражения 120-мм миномета составляет до семи километров, а современными боеприпасами – более восьми километров.

Напомним, что 3 января государственный концерн "Укроборонпром" показал испытания очередной партии 82-мм мин, опубликовав соответствующие фотографии. Их серийное производство развернуто на территории одной из стран НАТО.

Фокус также писал о том, что 8 февраля пресс-служба "Укроборонпрома" сообщила о развитии партнерства с чешской бронетанковой отраслью. Так, 6 февраля было подписано соглашение с VOP CZ на совместную разработку и ремонт бронетехники.

Еще мы писали о том, что на брифинге 13 января спикер госконцерна "Укроборонпром" Наталия Сад рассказала об успешных испытаниях украинского ударного дрона, который способен поражать вражеские объекты на расстоянии более тысячи километров.