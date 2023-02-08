"Укроборонпром" будет разрабатывать оружие вместе с Чехией: подписано соглашение

В двухстороннем документе указываются конкретные сроки реализации намеченных планов. В госконцерне утверждают, что сотрудничество с Чехией углубит интеграцию Украины в оборонный комплекс НАТО.

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Государственный концерн "Укроборонпром" развивает партнерство с чешской бронетанковой отраслью. 6 февраля было подписано соглашение с VOP CZ на совместную разработку и ремонт бронетехники. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Чешский производитель VOP CZ будет совместно с украинским госконцерном ремонтировать и разрабатывать бронетехнику, а также создавать цепочки поставок деталей к существующим изделиям. Утверждается, что документ имеет конкретный план с графиком реализации намеченных задач.

Официальная делегация со стороны Чехии состояла из руководства межправительственной агенции оборонного сотрудничества (AMOS) при Минобороны обороны, а также заместитель МИДа Ярослав Кюрфюрст.

Отмечается, что таким образом наполняется соглашение с AMOS о создании общего оборонного кластера

"В целом, сотрудничество предполагает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов различных калибров (как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах), развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ОВТ, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров", — отмечают в госконцерне.

Для Украины углубление сотрудничества с Чехией в оборонной сфере будет позитивно влиять на дальнейшую интеграцию страны в оборонно-промышленный комплекс стран НАТО. Уже сейчас у концерна есть ряд договоренностей о сотрудничестве с более 10 странами НАТО.

Напомним, 13 января в "Укроборонпроме" показали испытания украинских 82-мм мин. Их производство налажено заграницей.

2 января в "Укроборонпроме" заявили об отправке украинских 152-мм боеприпасов на фронт.