В "Укроборонпроме" показали испытания украинских 82-мм мин (фото)

Госконцерн организовал серийное производство мин в одной из стран НАТО. Сейчас боеприпасы активно проходят испытания.

Related video

Государственный концерн "Укроборонпром" показал очередные испытания 82-мм мин, производство которых организовали в одной из стран НАТО. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

"Хороших мин при плохой войне put in'a не бывает", — подписали фотографии в "Укроборонпроме".

На фотографиях были показаны испытания очередной партии украинских 82-мм мин.

[ + – ] Мины производятся в одной из стран НАТО

Чем особенна мина "Укроборонпрома"?

11 января в госконцерне заявили о серийном производстве мин 82-мм калибра. Мощности расположены на территории одной из стран НАТО. "Укроборонпром" организовал зарубежное изготовление. Они особенны тем, что имеют большое осколков. Количество осколков в 2-2,5 раза больше, чем у штатной мины. Также была улучшена форма и их размер.

[ + – ] Производство 82-мм мин

Сравнение штатной мины и украинской:

количество осколков на 5 метрах — 198 у штатной и 460 у мины от "Укроборонпрома"

на 10 метрах — 70 против 140 у украинской мины

на 15 метрах — 41 и 69 у украинского снаряда

Напомним, 2 января в "Укроборонпроме" заявили об отправке украинских 152-мм боеприпасов на фронт.

"Укроборонпром" отрапортовал о налаживании производства 122-мм и 152-мм боеприпасов и 120-мм мин 18 ноября прошлого года. 21 ноября их впервые продемонстрировали публике.