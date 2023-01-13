В "Укроборонпроме" показали испытания украинских 82-мм мин (фото)
Госконцерн организовал серийное производство мин в одной из стран НАТО. Сейчас боеприпасы активно проходят испытания.
Государственный концерн "Укроборонпром" показал очередные испытания 82-мм мин, производство которых организовали в одной из стран НАТО. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.
"Хороших мин при плохой войне put in'a не бывает", — подписали фотографии в "Укроборонпроме".
На фотографиях были показаны испытания очередной партии украинских 82-мм мин.
Чем особенна мина "Укроборонпрома"?
11 января в госконцерне заявили о серийном производстве мин 82-мм калибра. Мощности расположены на территории одной из стран НАТО. "Укроборонпром" организовал зарубежное изготовление. Они особенны тем, что имеют большое осколков. Количество осколков в 2-2,5 раза больше, чем у штатной мины. Также была улучшена форма и их размер.
Сравнение штатной мины и украинской:
- количество осколков на 5 метрах — 198 у штатной и 460 у мины от "Укроборонпрома"
- на 10 метрах — 70 против 140 у украинской мины
- на 15 метрах — 41 и 69 у украинского снаряда
Напомним, 2 января в "Укроборонпроме" заявили об отправке украинских 152-мм боеприпасов на фронт.
"Укроборонпром" отрапортовал о налаживании производства 122-мм и 152-мм боеприпасов и 120-мм мин 18 ноября прошлого года. 21 ноября их впервые продемонстрировали публике.