"152-мм ярости": "Укроборонпром" подтвердил отправку украинских боеприпасов на фронт (фото, видео)

1 января аналитики опубликовали кадры из турецкого репортажа и видео бойцов из Бахмута. На них нанесена маркировка, свидетельствующая об их производстве в Украине.

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Государственный концерт "Укроборонпром" подтвердил наличие украинских боеприпасов на линии фронта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства от 2 января.

Накануне, 1 января, аналитики из Ukraine Weapons Tracker опубликовали несколько фотографий из репортажа информагентства Anadolu. На них они заметили украинские боеприпасы с соответствующей маркировкой. Оказалось, что на кадрах 152-мм боеприпасы ОФ-25Т, которые схожи с советскими ОФ-25 за исключением технических деталей. Также аналитики опубликовали кадр из видео украинских бойцов. Как оказалось, военнослужащие опубликовали видео в TikTok, в подписи к видео утверждается, что оно записано в Бахмуте. А бойцы передают "новогодние подарки" врагу.

[ + – ] Боеприпас, продемонстрированный "Укроборонпромом" (слева) и боеприпас на фронте (справа)

В госконцерне на следующий день официально подтвердили поступление боеприпасов на фронт.

[ + – ] Украинские боеприпасы в ВСУ [ + – ] Украинские боеприпасы в ВСУ [ + – ] Украинские боеприпасы в ВСУ

"152-мм украинской ярости на фронте", — подписали фото в "Укроборонпроме".

Напомним, "Укроборонпром" отрапортовал о налаживании производства 122-мм и 152-мм боеприпасов и 120-мм мин 18 ноября прошлого года. 21 ноября их впервые продемонстрировали публике.

28 ноября СМИ сообщали, что в РФ критический дефицит на высокоточные боеприпасы "Краснополь" — аналог Excalibur.