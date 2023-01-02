"152-мм люті": "Укроборонпром" підтвердив відправку українських боєприпасів на фронт (фото, відео)

1 січня аналітики опублікували кадри з турецького репортажу та відео бійців із Бахмута. На них нанесено маркування, яке свідчить про їхнє виробництво в Україні.

Related video

Державний концерт "Укроборонпрому" підтвердив наявність українських боєприпасів на лінії фронту. Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства від 2 січня.

Напередодні, 1 січня, аналітики з Ukraine Weapons Tracker опублікували кілька фотографій із репортажу інформагентства Anadolu. На них вони помітили українські боєприпаси з відповідним маркуванням. Виявилося, що на кадрах 152-мм боєприпаси ОФ-25Т, які схожі на радянські ОФ-25 за винятком технічних деталей. Також аналітики опублікували кадр із відео українських бійців. Як виявилося, військовослужбовці опублікували відео в TikTok, у підписі до відео стверджується, що воно записано у Бахмуті. А бійці передають "новорічні подарунки" ворогові.

[ + – ] Боєприпас, продемонстрований "Укроборонпромом" (ліворуч) та боєприпас на фронті (праворуч)

У держконцерні наступного дня офіційно підтвердили надходження боєприпасів на фронт.

[ + – ] Українські боєприпаси у ЗСУ [ + – ] Українські боєприпаси у ЗСУ [ + – ] Українські боєприпаси у ЗСУ

"152-мм української люті на фронті", — підписали фото в "Укроборонпромі".

Нагадаємо, "Укроборонпром" відрапортував про налагодження виробництва 122-мм та 152-мм боєприпасів та 120-мм мін 18 листопада минулого року. 21 листопада їх вперше продемонстрували публіці.

28 листопада ЗМІ повідомляли, що у РФ критичний дефіцит на високоточні боєприпаси "Краснопіль" — аналог Excalibur.