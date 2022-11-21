"Привітів буде багато": "Укроборонпром" показав українські 152-мм боєприпаси

На українських та іноземних підприємствах налагодили виробництво боєприпасів радянських калібрів, запаси яких поступово вичерпуються у країн-партнерів.

Related video

Державний концерн "Укроборонпром" показав перше зображення українських боєприпасів калібром 152 мм. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі держконцерну.

У День гідності та свободи "Укроборонпром" показав фотографію частини 152-мм боєприпасів, які вже кілька місяців виробляються в Україні та одній із країн НАТО. На зображенні показано десятки корпусів для боєприпасів.

"Ось вони, 152-мм нашої української люті. Вже скоро по всій лінії фронту. Ловіть привіти, окупанти! Привітів буде багато", — підписали публікацію у держконцерні.

[ + – ] Українські 152-мм боєприпаси Фото: Укроборонпром

18 листопада в "Укроборонпромі" заявили, що вдалося налагодити виробництво боєприпасів калібром 122 та 152 міліметрів, а також 120-мм хв. Вони успішно пройшли всі випробування та виготовляються вже не перший місяць. Наголошується, що вдалося розосередити виробничі потужності, зокрема у країнах-партнерах. Ціль виробництва українських боєприпасів — поступове вичерпування запасів радянських калібрів у партнерів.

Нагадаємо, 4 листопада Резніков заявив, що в Україні налагодили виробництво боєприпасів для артилерії. Водночас виробництво 155-мм поки що не планують.

Також заявлялося, що Україна інтегрується до оборонно-промислового комплексу НАТО. Шість країн НАТО разом з нашою країною вироблятимуть важке озброєння та техніку.