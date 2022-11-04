"Укроборонпром" налагодив виробництво боєприпасів для артилерії, – Резніков

На підприємствах налагодили виготовлення радянських калібрів 122 та 152 мм. Також тепер виготовляються 120 мм міни.

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В Україні налагодили виробництво артилерійських снарядів калібром 122-мм та 152-мм. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу, передає АрміяInform.

Підприємства "Укроборонпрому" налагодили виробництво снарядів калібром 122 та 152-мм, а також мін калібром 120 мм. Міністр висловив сподівання, що протягом наступних кількох місяців вони реалістично збільшать свої обсяги.

"Ми вже випробували їхні вироби, і вони працюють і працюватимуть на полі бою", — заявив Резніков.

Також він додав, що виробництво 155-мм снарядів в Україні поки що не планують налагоджувати. Наразі українська сторона сподівається на постачання партнерів. При цьому якщо "Богдану" калібром 155-мм і далі розвиватимуть, то й виробництво снарядів до них також налагодять.

"У нас є прямий діалог з виробниками. І якщо й надалі відбуватиметься розвиток цієї 155-мм артсистеми, то, відповідно, під неї також буде налагоджено виробництво боєприпасів. Поки що снарядів 155 калібру від наших партнерів нам достатньо", — наголосив міністр оборони.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що Україна планує налагодити виробництво боєприпасів із партнерами. Декілька країн висловлювали готовність брати участь у проєкті.

Також Резніков заявляв, що Україні потрібно розробити безпілотні платформи, оскільки за ними стоїть майбутнє війна на планеті.