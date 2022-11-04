"Майбутнє воєн на Землі", – Резніков заявив про необхідність створення безпілотних платформ

За словами міністра оборони, український оборонно-промисловий комплекс стоїть перед двома викликами — розвитком сучасних технологій і налагодженням ремонту західного озброєння.

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що український оборонно-промисловий комплекс має розвивати усі види безпілотних пристроїв. Про це повідомляє "Українська правда" з брифінгу.

За словами Резнікова, виклик для українського оборонно-промислового комплексу полягає у тому, що потрібно розвивати сучасні технології, зокрема БПЛА.

"Я маю на увазі не тільки ті, які в повітрі, а й ті, що під водою, у воді та на землі. Це майбутнє сучасних воєн на Землі. На жаль, маючи такого сусіда, ми розуміємо всі виклики після перемоги у цій війні. Тому ми розвиваємо систему безпілотних дронів, а також засоби контрборотьби з ворожими безпілотниками, щоб збивати їх або заволодіти ними", — заявив Резніков.

Також міністр додав, що Україні потрібно налагодити систему ремонту техніки. Тільки в найскладніших випадках техніку варто відправляти в Польщу, Чехію чи інші країни. У всіх інших випадках ремонтувати техніку потрібно прямо на полі бою, або на українських підприємствах.

Нагадаємо, "Укроборонпром" розкрив деталі про українську відповідь на іранські дрони-камікадзе.

Також Резніков заявляв, що війна вступила в третій етап — Україна звільняє свої території.