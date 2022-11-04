"Будущее войн на Земле", – Резников заявил о необходимости создания беспилотных платформ

По словам министра обороны, украинский оборонно-промышленный комплекс стоит перед двумя вызовами — развитием современных технологий и налаживание ремонта западного вооружения.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс должен развивать все виды беспилотных устройств. Об этом сообщает "Украинская правда" с брифинга.

По словам Резникова, вызов для украинского оборонно-промышленного комплекса состоит в том, что нужно развивать современные технологии, в том числе БПЛА.

"Я имею в виду не только те, которые в воздухе, но и те, что под водой, в воде и на земле. Это будущее современных войн на Земле. К сожалению, имея такого соседа, мы понимаем все вызовы после победы в этой войне. Поэтому мы развиваем систему беспилотных дронов, а также средства контрборьбы с вражескими беспилотниками, чтобы сбивать их или завладеть ими", — заявил Резников.

Также министр добавил, что Украине нужно наладить систему ремонта техники. Только в самых сложных случаях технику следует отправлять в Польшу, Чехию или другие страны. Во всех других случаях ремонтировать технику нужно либо прямо на поле боя, либо на украинских предприятиях.

Напомним, "Укроборонпром" раскрыл детали об украинском ответе на иранские дроны-камикадзе.

Также Резников заявлял, что война вступила в третий этап — Украина освобождает свои территории.