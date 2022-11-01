"Укроборонпром" рассказал о новом ударном дроне для ВСУ: чем он лучше Shahed-136 (видео)

Сотрудники "Укроборонпрома" скоро выпустят многофункциональную машину для выполнения разных боевых задач, недоступных иранским "камикадзе".

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Государственный концерн "Укроборонпром" разрабатывает новый беспилотный летательный аппарат для армии Украины. Менеджер проектов организации Олег Болдырев раскрыл некоторые подробности проекта в эфире программы "Час: Online" на "5 канале".

По его словам, "Укроборонпром" сосредоточился на создании не просто "камикадзе", такого как Shahed-136, а многофункциональной платформы. Военные смогут быстро заменить модули, чтобы подготовить машину к выполнению разных боевых задач, а не только для уничтожения целей.

По расчетам разработчиков, новый БПЛА сможет нести 70-75 кг полезной нагрузки. Этот вес может полностью составлять боеголовка со взрывчаткой — в таком случае дрон можно направить по GPS-координатам для нанесения мощного удара по цели. При необходимости, можно уменьшить боевую часть, чтобы установить видеокамеру, систему связи и другую электронику для проведения разведки и корректировки огня.

"Эта платформа, как мы посчитали, сможет пролететь где-то около 1 тыс. км. Это зависит от запаса топлива, от выбранного двигателя", — отметил Олег Болдырев.

Он объяснил, что дальность полета варьируется в зависимости от типа беспилотника. К примеру, разведывательный дрон может эффективно работать лишь до тех пор, пока сигнал достигает станции управления. "Камикадзе" не требуется обратная связь с оператором, поэтому он может лететь, пока не закончится топливо или пока его не собьют.

Ранее "Укроборонпром" анонсировали разработку нового украинского дрона, который станет ответом иранским БПЛА, используемых Россией. Концерн в интересах безопасности не стал раскрывать подробные характеристики аппарата, но заявил, что некоторые из них уже тестируются и применяются на передовой.

Недавно украинские инженеры установили на дрон пулемет для борьбы с Shahed-136. Идея заключается в том, что беспилотник будет патрулировать небо и открывать огонь при приближении иранских дронов.