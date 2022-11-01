"Укроборонпром" розповів про новий ударний дрон для ЗСУ: чим він кращий за Shahed-136 (відео)

Співробітники "Укроборонпрому" незабаром випустять багатофункціональну машину для виконання різних бойових завдань, недоступних іранським "камікадзе".

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Державний концерн "Укроборонпром" розробляє новий безпілотний літальний апарат для армії України. Менеджер проєктів організації Олег Болдирєв розкрив деякі подробиці проєкту в ефірі програми "Час: Online" на "5 каналі".

За його словами, Укроборонпром зосередився на створенні не просто камікадзе, такого як Shahed-136, а багатофункціональної платформи. Військові зможуть швидко замінити модулі, щоб підготувати машину до виконання різних бойових завдань, а не лише знищення цілей.

За розрахунками розробників новий БПЛА зможе нести 70-75 кг корисного навантаження. Цю вагу може повністю складати боєголовка з вибухівкою — у такому випадку дрон можна направити GPS-координатами для завдавання удару по цілі. За необхідності можна зменшити бойову частину, щоб встановити відеокамеру, систему зв'язку та іншу електроніку для проведення розвідки та коригування вогню.

"Ця платформа, як ми порахували, зможе пролетіти десь близько 1 тис. км. Це залежить від запасу палива, від обраного двигуна", — зазначив Олег Болдирєв.

Він пояснив, що дальність польоту варіюється залежно від типу безпілотника. Наприклад, розвідувальний дрон може ефективно працювати лише доти, доки сигнал досягає станції управління. "Камікадзе" не потрібний зворотний зв'язок з оператором, тому він може летіти, поки не закінчиться паливо або поки його не зіб'ють.

Раніше "Укроборонпром" анонсували розробку нового українського дрона, який стане відповіддю іранським БПЛА, які використовуються Росією. Концерн на користь безпеки не став розкривати докладні характеристики апарату, але заявив, що деякі з них уже тестуються і застосовуються на передовій.

Нещодавно українські інженери встановили на дрон кулемет для боротьби із Shahed-136. Ідея полягає в тому, що безпілотник патрулюватиме небо і відкриватиме вогонь при наближенні іранських дронів.