"Привіт, Шахід": українські інженери встановили мінікулемет на дрон (відео)

Безпілотник допоможе боротися з іранськими дронами-камікадзе, які використовують ЗС РФ.

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Українські волонтери приєднали мінікулемет на дрон. Про це повідомляє розробник ПЗ Роман Кирилюк у твіттері.

Волонтери ініціювали створення безпілотника з мінікулеметом для боротьби з іранськими дровами камікадзе.

"Привіт Shahed-136! Ми прикріпили до дрона мінікулемет", — підписав ролик автор.

Незабаром волонтери покажуть роботу дрона у дії. На короткому ролику видно октокоптер із кулеметом. Він тримається на пристрої схожому на стабілізатор. Подробиць про те, як вестиметься стрільба, і наскільки це ефективна ідея, поки немає.

Нагадаємо, в мережі опублікували знімки іранської бази з виробництва дронів-камікадзе Shahed-136 з повним циклом виготовлення. 17 жовтня ЗСУ вдень збили 37 дронів-камікадзе Shahed-136.

Також росЗМІ пишуть, що ЗС РФ замовили нові іранські дрони-камікадзе Arash-2. У них більший заряд у боєголовці.