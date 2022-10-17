З'явилися знімки іранської бази з виробництва дронів-камікадзе Shahed-136 (фото)
У місті Ісфаган іранські інженери розгорнули повноцінну виробничу лінію від складу із сировиною до складання воєдино.
Американська компанія The Intel Lab опублікувала супутникове зображення підприємства, на якому Іран збирає дрони-камікадзе Shahed-136.
На авіабазі Бадр в Ісфагані Іран розташував потужності для виробництва дронів-камікадзе, якими російські війська атакують Україну.
Супутникове зображення датовано 16 вересня. Воно показує майстерню, виробничу лінію, місце зберігання сировини та фінальне складання безпілотників. Також на знімку можна побачити частини самих дронів-камікадзе.
Також у компанії опублікували координати, де знаходиться ця база: 32.623346°, 51.694685.
Зазначимо, в липні Ізраїль завдав удару по іранському складу безпілотників у Сирії. Ударом склад та завод з виробництва було повністю знищено. Унаслідок також загинули кілька військових.
Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Іран напряму відповідальний за вбивства українців. Російські атаки здійснюються іранськими дронами-камікадзе.
Вранці 17 жовтня Росія атакувала Київ за допомогою іранських дронів. На місто летіло 28 дронів, проте більшість удалося збити. Було зафіксовано лише 5 "прильотів".