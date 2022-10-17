Іран прямо відповідальний за вбивства українців, — Подоляк

Радник голови ОП вважає, що поведінка Тегерана є наслідком поступок тоталітаризму з боку світової спільноти, а запровадження санкцій проти Ірану буде недостатньою відповіддю.

Related video

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк звинуватив Іран у відповідальності за вбивства українців після обстрілу Росією Києва іранськими дронами Shahed-136. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Український політик зазначив, що дії Тегерана є наслідком поступок тоталітаризму з боку світової спільноти. Подоляк вважає, що запровадження санкцій проти Ірану буде недостатньою відповіддю.

"Іран прямо відповідальний за вбивства українців. Країна, що пригнічує власний народ, тепер передає ru-монстрам зброю для масових убивств у центрі Європи. Ось що означає незакінчена справа і поступки тоталітаризму. Той випадок, коли санкцій вже точно замало..." — заявив він.

Зі свого боку, постійний представник України в Організації об'єднаних націй Сергій Кислиця звернувся до представників Ірану в організації. Він закликав їх зв'язатися з іранським урядом і запитати, чи беруть вони участь у війні Росії проти України та чому вбивають мирних жителів у Києві.

"Зв'яжіться з представництвом Ірану й поставте пряме запитання: чи бере ваш уряд участь у війні Росії проти України і чому вбиває мирних жителів у Києві? Як це узгоджується з цим?" — написав він у Twitter.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня Росія атакувала Київ за допомогою іранських дронів. На місто летіло 28 дронів, проте більшість удалося збити. Загалом у місті було п'ять вибух. Зокрема, один з ударних безпілотників влучив у житловий будинок, є загиблі, серед них вагітна жінка.

Після обстрілу Києва в ЄС попередили Іран про можливі санкції за участь у війні проти України. Зі свого боку, іранська сторона заперечує причетність до війни в Україні.

16 жовтня в американських ЗМІ з'явилася інформація, що Іран погодився передати Росії балістичні ракети. За інформацією журналістів, перша партія ракет класу "земля-земля" вже виготовляється.