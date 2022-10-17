У ЄС попередили Іран про можливі санкції за участь у війні проти України

Зі свого боку, іранська сторона заперечує свою причетність до війни в Україні. Тегеран стверджує, що не надавав озброєння жодній зі сторін, що конфліктують.

Related video

Деякі міністри закордонних справ країн Європейського союзу 17 жовтня закликали запровадити проти Ірану санкції у разі, якщо буде доведено причетність Тегерана до російської збройної агресії проти України. Про це повідомляє новинний канал "Аль-Арабія".

Видання пише, що йдеться про іранські безпілотники, які Збройні сили РФ застосовують у воєнних діях на території України. Зокрема йдеться про БПЛА Shahed-136, які окупанти почали застосовувати по цілях критичної інфраструктури. У зв'язку з цим глава європейської дипломатії Жозеп Боррель під час зустрічі з главами міністерств у Люксембурзі зазначив, що ЄС має намір шукати докази участі Ірану в російсько-українській війні.

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод, зі свого боку, заявив, що Євросоюз має рішуче відреагувати на нові повітряні атаки по об'єктах в українській столиці, коли іранські дрони вранці 17 жовтня атакували будинки біля центрального залізничного вокзалу Києва.

"Те, що зараз іранські безпілотники використовуються, очевидно, для атаки в центрі Києва, це звірство", — сказав Кофод, заявивши, що Євросоюз має вжити "конкретних кроків" у відповідь на це.

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн зазначив, що санкції ЄС щодо Ірану швидше не обмежаться внесенням до чорного списку деяких офіційних осіб, якщо буде доведено участь Тегерана у війні проти України.

Відповідь Тегерана

Зі свого боку, Міністерство закордонних справ Ірану опублікувало відповідь західним дипломатам. У заяві Тегерана відкидають звинувачення представників ЄС у постачанні Росії іранського озброєння.

"Новини, що публікуються, про те, що Іран постачає Росії безпілотники, мають політичні амбіції і поширюються західними джерелами. Ми не постачали зброю жодній стороні країн, що воюють", — відповіли в міністерстві.

Раніше повідомлялося, що російські військові повторно завдали ударів по Києву, використовуючи дрони-камікадзе Shahed-136. Мер столиці Віталій Кличко опублікував фото уламків безпілотника, на якому чітко видно напис — "M294 Герань-2".

Командування Повітряних сил ЗСУ заявило, що вночі та вранці 17 жовтня українським захисникам вдалося збити 37 іранських дронів-камікадзе Shahed-136, за допомогою яких ЗС РФ атакували українські міста. Крім цього, українські сили ППО збили три крилаті ракети, що були випущені по об'єктах критичної інфраструктури.