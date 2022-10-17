В ЕС предупредили Иран о возможных санкциях за участие в войне против Украины

В свою очередь иранская сторона отрицает свою причастность к войне в Украине. Тегеран утверждает, что не предоставлял вооружений ни одной из конфликтующих сторон.

Related video

Некоторые министры иностранных дел стран Европейского союза 17 октября призвали ввести против Ирана санкции в случае, если будет доказана причастность Тегерана к российской вооруженной агрессии против Украины. Об этом сообщает новостной канал "Аль-Арабия".

Издание пишет, что речь идет об иранских беспилотниках, которые Вооруженные силы РФ применяют в военных действиях на территории Украины. В частности говорится о БПЛА Shahed-136, которые оккупанты начали применять по целям критической инфраструктуры. В связи с этим глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе встречи с главами министерств в Люксембурге отметил, что ЕС намерен искать доказательства участия Ирана в российско-украинской войне.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод в свою очередь заявил, что Евросоюз должен решительно отреагировать на новые воздушные атаки по объектам в украинской столице, когда иранские дроны утром 17 октября атаковали здания возле центрального железнодорожного вокзала Киева.

"То, что сейчас иранские беспилотники используются, очевидно, для атаки в центре Киева, это зверство", — сказал Кофод, заявив, что Евросоюз должен предпринять "конкретные шаги" в ответ на это.

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн отметил, санкции ЕС в отношении Ирана скорее не ограничатся внесением в черный список некоторых официальных лиц, если будет доказано участие Тегерана в войне против Украины.

Ответ Тегерана

В свою очередь Министерство иностранных дел Ирана опубликовало ответ западным дипломатам. В заявлении Тегерана отвергают обвинения представителей ЕС в поставках России иранского вооружения.

"Публикуемые новости о том, что Иран поставляет России беспилотники, имеют политические амбиции и распространяются западными источниками. Мы не поставляли оружие ни одной стороне воюющих стран", — ответили в министерстве.

Ранее сообщалось, что российские военные повторно нанесли удары по Киеву, используя дроны-камикадзе Shahed-136. Мэр столицы Виталий Кличко опубликовал фото обломков беспилотника, на котором отчетливо видна надпись — "M294 Герань-2".

Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что ночью и утром 17 октября украинским защитникам удалось сбить 37 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, с помощью которых ВС РФ атаковали украинские города. Кроме этого украинские силы ПВО сбили три крылатые ракеты, что были выпущены по объектам критической инфраструктуры.