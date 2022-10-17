Иран прямо ответственный за убийства украинцев, — Подоляк

Советник главы ОП считает, что поведение Тегерана является следствием уступок тоталитаризму со стороны мирового сообщества, а введение санкций против Ирана будет недостаточным ответом.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил Иран в ответственности за убийства украинцев после обстрелов Россией Киева иранскими дронами Shahed-136. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Украинский политик отметил, что действия Тегерана являются следствием уступок тоталитаризму со стороны мирового сообщества. Подоляк считает, что введение санкций против Ирана будет недостаточным ответом.

"Иран прямо ответственен за убийства украинцев. Подавляющая собственный народ страна теперь передает ru-монстрам оружие для массовых убийств в центре Европы. Вот что значит незаконченное дело и уступки тоталитаризму. Тот случай, когда санкций точно мало…", — заявил он.

В свою очередь постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций Сергей Кислица обратился к представителям Ирана в организации. Он призвал их связаться с иранским правительством и спросить, принимают ли они участие в войне России против Украины и почему убивают мирных жителей в Киеве.

"Свяжитесь с представительством Ирана и задайте прямой вопрос: участвует ли ваше правительство в войне России против Украины и почему убивает мирных жителей в Киеве? Как это согласуется с этим?", — написал он в Twitter.

Напомним, утром 17 октября Россия атаковала Киев с помощью иранских дронов. На город летело 28 дронов, однако большинство удалось сбить. Всего в городе было пять взрыв. В частности, один из ударных беспилотников попал в жилой дом, есть погибшие, среди них — беременная женщина.

После обстрелов Киева в ЕС предупредили Иран о возможных санкциях за участие в войне против Украины. В свою очередь иранская сторона отрицает причастность к войне в Украине.

16 октября в американских СМИ появилась информация, что Иран согласился передать России баллистические ракеты. По информации журналистов, первая партия ракет класса "земля-земля" уже производится.