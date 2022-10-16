Іран готовий передати Росії балістичні ракети для війни з Україною, — ЗМІ

За інформацією журналістів, в Ірані вже розпочали виробництво першої партії ракет класу "земля-земля", якими Росія планує атакувати українських військових та мирних жителів.

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Іран готується таємно передати Росії балістичні ракети та ударні безпілотники. Про це з посиланням на власні анонімні джерела повідомляє The Washington Post.

Йдеться про передачу ЗС Російської Федерації ракети "Fateh 110" та "Zolfaghar". Це оперативно-тактичні мобільні комплекси. Ракети можуть летіти на максимальну дистанцію 300 та 700 км.

За інформацією журналістів, представники оборонних відомств обох країн домовилися про це ще у вересні. А 18 вересня Тегеран направив офіційних осіб до Росії для завершення угод щодо додаткових постачань зброї.

Станом на сьогодні в Ірані вже розпочали виробництво першої партії ракет у межах цієї угоди.

Джерела видання зазначили, що Іран також готує нові поставки дронів до РФ, зокрема десятки безпілотників Mohajer-6 та Shahed-136. Крім того, іранські інструктори відвідали окуповані Росією території України, щоб навчити росіян користуватись дронами.

Washington Post також стверджує, що з інформацією про домовленість Ірану та РФ про постачання ракет уже попереджено керівництво США та України. Потрібні відомості передала розвідка однієї із дружніх країн.

Журналісти також на правах анонімності поговорили із представниками системи безпеки США. Респонденти вважають, що такі постачання допоможуть компенсувати різке виснаження російських запасів зброї, яке пришвидшилося останніми днями.

Нагадаємо, раніше росЗМІ написали про замовлення ЗС РФ нових іранських дронів-камікадзе Arash-2. За даними російських воєнкорівв, Москва закупила у Тегерана безпілотники з більшими боєголовками, ніж у дронів Shahed-136. Arash-2 називають новинкою іранського ВПК.

А напередодні, 15 вересня, радник міського голови Києва Юрій Зозуля розповів про те, що місто надійно закрите куполом, який захищає столицю від ракетних атак ЗС РФ. Антидронові системи працюють за принципом мобільного зв'язку і захищають об'єкти критичної інфраструктури в українській столиці.