Закритий куполом: радник Кличка розповів, як Київ захищений від атак РФ

Антидронові системи працюють за принципом мобільного зв'язку і захищають об'єкти критичної інфраструктури в українській столиці.

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Столиця України частково захищена від ударів дронами, якими мирних жителів та військових атакують ЗС РФ. Про це розповів радник міського голови Києва Юрій Зозуля під час прямого ефіру 15 жовтня.

Відповідаючи на запитання ведучої, Зозуля зазначив, що створення та запуск у дію повноцінного антидронного купола займе не менше двох років.

"Але хочу сказати, що фрагментарно цей купол вже працює. Є особливо важливі об'єкти, які вже охороняються антидронними системами", — сказав радник міського голови Києва.

За його словами, захисна система працює за принципом стільникового зв'язку. Техніка дозволяє спостерігати ситуацію навколо важливих об'єктів у столиці. Наприклад, за гідроелектростанціями.

За його словами, великі території у місті вимагають спостереження, і воно вже здійснюється, але поки що дрони можуть збивати лише стрілецькою зброєю.

Захисний купол над столицею: що про нього відомо

Київ хочуть захистити антидронним куполом, який попередньо назвали "Муромець".

Спільний українсько-канадський проєкт було поставлено у пріоритет у зв'язку з недавніми атаками дронами-камікадзе Білої Церкви.

Відомо, що купол складатиметься з мережі БПЛА-перехоплювачів, здатних попереджати нальоти та протидіяти атакам іранських "шахідів". Будувати захист планують коштом міжнародних донорів.

Президент канадського концерну з виробництва дронів "Dragan Fly", який був присутнім на робочій нараді, пообіцяв Києву повну технічну підтримку.

Сам проєкт "Муромець" широкому загалу представлять на Національному оборонному хакатоні, який пройде в українській столиці з 19 по 21 жовтня.

Раніше ЗСУ розповіли українцям, як розпізнати іранський безпілотник Shahed-136 здалеку. Почувши шум, що нагадує працюючу бензопилу або двигун мопеда, варто негайно йти в укриття, тримаючись подалі від об'єктів інфраструктури, які можуть стати ціллю БПЛА.

Військові також розповіли, чим небезпечні Shahed 136 та як з ними боротися. За словами експертів, в арсеналі українських військових є багато ефективних засобів для знищення іранських безпілотників, включаючи системи ППО та стрілецьку зброю.