У Києві затвердили рекомендації щодо генераторів: де не можна їх встановлювати

Розміщувати генератори можна лише на відкритих рівних поверхнях і з дотриманням безпечної відстані від дерев – 2,5 м, від чагарників – 1,5 м.

Депутати Київської міської ради затвердили рекомендації щодо безпечного використання генераторів в умовах відключення світла. Їх розробив департамент територіального контролю. Рішення підтримали під час пленарного засідання 21 листопада, повідомляється на офіційному порталі Києва.

Використовувати електрогенератори рекомендується із дотриманням норм пожежної безпеки та врахуванням особливостей міської інфраструктури.

Директор департаменту територіального контролю Києва Михайло Буділов зазначив, що в уже третій рік українці стикаються з регулярними відключеннями світла через атаки на критичну інфраструктуру. А генератори стали невіддільною частиною життя, однак їх необхідно використовувати відповідально, дотримуючись правил безпеки та враховуючи інтереси оточуючих.

Ключові рекомендації щодо генераторів:

Розміщення генераторів лише на відкритих рівних поверхнях;

Дотримання безпечної відстані: не менше 2,5 м від дерев і 1,5 м від чагарників;

Заборона встановлення агрегатів у житлових, громадських, складських і виробничих будівлях, а також на дахах, балконах чи шляхах евакуації;

Обов’язковий захист від ураження електрострумом для людей і тварин;

Проведення навчань і інструктажів для користувачів генераторів.

Після прийняття документа інспектори благоустрою розпочнуть інформаційну кампанію серед громадян та підприємців. Їх завдання — пояснити правила експлуатації, щоб зменшити ризики пожеж та інших небезпечних ситуацій.

Нагадаємо, у Дніпрі 80-річний Олександр Клименко змайстрував велогенератор. Для того, щоб забезпечити будинок світлом протягом 4-5 годин, достатньо покрутити педалі близько 15 хвилин.

Фокус дізнавався, як довго в Україні будуть діяти графіки відключення електроенергії і що буде в грудні зі світлом.