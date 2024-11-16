Калорії в обмін на електрику: українець змайстрував унікальний велогенератор (відео)

Для того, щоб забезпечити будинок світлом протягом 4-5 годин, достатньо покрутити педалі близько 15 хвилин.

80-річний Олександр Клименко з Дніпра змайстрував велогенератор, завдяки якому в його помешканні під час віялових відключень завжди є світло. Про це йдеться у сюжеті "ТСН".

Принцип роботи велогенератора, який чоловік зробив самотужки, простий: спалюєш калорії — отримуєш електроенергію. 15 хвилин крутіння педалей дає близько 4-5 годин забезпечення будинку світлом.

Велогенератор Фото: Скриншот

"Можна включити планшет, а можна холодильник, а ще — котел. Все можна, тільки залежить від того, у кого ноги міцніші", — розповідає Олександр.

Сам велогенератор обійшовся чоловікові у 3 500 грн.

"Генератор я зробив з товаришем, а ось інвертор (придбав, — ред.) за 500 грн через інтернет. Взяв старий велосипед та знайшов старі прибори", — пояснив Олександр.

Крім того, у чоловіка на приватному обійсті є ще сонячні панелі та вітряк. Тому поки знайомі під час попередніх знеструмлень сиділи без світла, Олександр разом з дружиною, завдяки велогенератору не постраждали від попередніх відімкнень.

"Мережа мені не потрібна", — наголосив чоловік.

Велогенератор Фото: Скриншот

Нагадаємо, 15 листопада колишній міністр енергетики України Іван Плачков заявив, що за найгіршого сценарію цієї зими відключення електроенергії можуть тривати до п'яти діб.

13 листопада через дефіцит в енергосистемі в Івано-Франківській області запровадили графіки обмежень потужності.