Калории в обмен на электричество: украинец смастерил уникальный велогенератор (видео)

Для того, чтобы обеспечить дом светом в течение 4-5 часов, достаточно покрутить педали около 15 минут.

80-летний Александр Клименко из Днепра смастерил велогенератор, благодаря которому в его доме во время веерных отключений всегда есть свет. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Принцип работы велогенератора, который мужчина сделал самостоятельно, прост: сжигаешь калории — получаешь электроэнергию. 15 минут кручения педалей дает около 4-5 часов обеспечения дома светом.

Велогенератор Фото: Скриншот

"Можно включить планшет, а можно холодильник, а еще — котел. Все можно, только зависит от того, у кого ноги крепче", — рассказывает Александр.

Сам велогенератор обошелся мужчине в 3 500 грн.

"Генератор я сделал с товарищем, а вот инвертор (приобрел, — ред.) за 500 грн через интернет. Взял старый велосипед и нашел старые приборы", — пояснил Александр.

Кроме того, у мужчины на частном подворье есть еще солнечные панели и ветряк. Поэтому пока знакомые во время предыдущих обесточиваний сидели без света, Александр вместе с женой, благодаря велогенератору не пострадали от предыдущих отключений.

"Сеть мне не нужна", — подчеркнул мужчина.

Велогенератор Фото: Скриншот

Напомним, 15 ноября бывший министр энергетики Украины Иван Плачков заявил, что при худшем сценарии этой зимы отключения электроэнергии могут длиться до пяти суток.

13 ноября из-за дефицита в энергосистеме в Ивано-Франковской области ввели графики ограничений мощности.