До 5 суток без света: чего ожидать и от чего будет зависеть продолжительность блэкаутов зимой

По словам экс-министра энергетики Ивана Плачкова, при воплощении пессимистического сценария прохождения зимы в Украине энергетики будут выключать свет, когда и сколько нужно, никого об этом не спрашивая.

При воплощении худшего сценария этой зимы отключения электроэнергии могут длиться до пяти суток. Об этом в эфире "Новости.LIVE" заявил бывший министр энергетики Украины Иван Плачков.

По его словам, в целом есть три сценария прохождения зимы:

оптимистический: теплая зима (-4°C...-5°C) и отсутствие массированных обстрелов энергетической инфраструктуры — возможны кратковременные отключения электроэнергии до 2 часов по графику;

второй: холодная зима (-18°C...-25°C) и отсутствие обстрелов — будут и аварийные, и веерные, и стабилизационные отключения по 4-6 часов, но по графику, то есть будут регулируемые;

пессимистический: холодная зима и беспрецедентные массированные обстрелы энергетической инфраструктуры — возможны длительные блэкауты до пяти суток для защиты энергосистемы. Они будут непрогнозируемые и нерегулярные.

"Будут выключать столько, сколько нужно. Никого не спрашивая и не предупреждая", — отметил Плачков относительно пессимистического развития событий зимой.

Напомним, 13 ноября из-за дефицита в энергосистеме в Ивано-Франковской области ввели графики ограничений мощности.

11 ноября генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко объяснил, будут ли отключать свет каждый раз при угрозе ракетного обстрела.