В Киеве утвердили рекомендации по генераторам: где нельзя их устанавливать
Размещать генераторы можно только на открытых ровных поверхностях и с соблюдением безопасного расстояния от деревьев — 2,5 м, от кустарников — 1,5 м.
Депутаты Киевского городского совета утвердили рекомендации по безопасному использованию генераторов в условиях отключения света. Их разработал департамент территориального контроля. Решение поддержали во время пленарного заседания 21 ноября, сообщается на официальном портале Киева.
Использовать электрогенераторы рекомендуется с соблюдением норм пожарной безопасности и учетом особенностей городской инфраструктуры.
Директор департамента территориального контроля Киева Михаил Будилов отметил, что в уже третий год украинцы сталкиваются с регулярными отключениями света из-за атак на критическую инфраструктуру. А генераторы стали неотъемлемой частью жизни, однако их необходимо использовать ответственно, соблюдая правила безопасности и учитывая интересы окружающих.
Ключевые рекомендации по генераторам:
- Размещение генераторов только на открытых ровных поверхностях;
- Соблюдение безопасного расстояния: не менее 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников;
- Запрет установки агрегатов в жилых, общественных, складских и производственных зданиях, а также на крышах, балконах или путях эвакуации;
- Обязательная защита от поражения электротоком для людей и животных;
- Проведение учений и инструктажей для пользователей генераторов.
После принятия документа инспекторы благоустройства начнут информационную кампанию среди граждан и предпринимателей. Их задача — объяснить правила эксплуатации, чтобы уменьшить риски пожаров и других опасных ситуаций.
Напомним, в Днепре 80-летний Александр Клименко смастерил велогенератор. Для того, чтобы обеспечить дом светом в течение 4-5 часов, достаточно покрутить педали около 15 минут.
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