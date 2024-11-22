В Киеве утвердили рекомендации по генераторам: где нельзя их устанавливать

Размещать генераторы можно только на открытых ровных поверхностях и с соблюдением безопасного расстояния от деревьев — 2,5 м, от кустарников — 1,5 м.

Депутаты Киевского городского совета утвердили рекомендации по безопасному использованию генераторов в условиях отключения света. Их разработал департамент территориального контроля. Решение поддержали во время пленарного заседания 21 ноября, сообщается на официальном портале Киева.

Использовать электрогенераторы рекомендуется с соблюдением норм пожарной безопасности и учетом особенностей городской инфраструктуры.

Директор департамента территориального контроля Киева Михаил Будилов отметил, что в уже третий год украинцы сталкиваются с регулярными отключениями света из-за атак на критическую инфраструктуру. А генераторы стали неотъемлемой частью жизни, однако их необходимо использовать ответственно, соблюдая правила безопасности и учитывая интересы окружающих.

Ключевые рекомендации по генераторам:

Размещение генераторов только на открытых ровных поверхностях;

Соблюдение безопасного расстояния: не менее 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников;

Запрет установки агрегатов в жилых, общественных, складских и производственных зданиях, а также на крышах, балконах или путях эвакуации;

Обязательная защита от поражения электротоком для людей и животных;

Проведение учений и инструктажей для пользователей генераторов.

После принятия документа инспекторы благоустройства начнут информационную кампанию среди граждан и предпринимателей. Их задача — объяснить правила эксплуатации, чтобы уменьшить риски пожаров и других опасных ситуаций.

Напомним, в Днепре 80-летний Александр Клименко смастерил велогенератор. Для того, чтобы обеспечить дом светом в течение 4-5 часов, достаточно покрутить педали около 15 минут.

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