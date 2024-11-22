В энергосистеме Украины сохраняется дефицит. Это означает, что нагрузка слишком велика для генерации и сетей, поврежденных ударами российского агрессора. Как следствие, оператор "Укрэнерго" должен вводить графики отключений. Надолго ли такие графики и что будет в декабре со светом, исследовал Фокус.

В Украине действуют графики отключений электроэнергии. По сообщению "Укрэнерго", из-за непогоды обесточены 325 населенных пунктов в девяти областях, и 22 ноября с 6 до 22 часов во всех регионах ввели графики почасовых отключений. "Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — говорится в сообщении "Укрэнерго".

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Главной причиной отключений электроэнергии сейчас эксперты называют дефицит в энергосистеме, связанный с последствиями разрушений из-за атак на электростанции еще весной этого года. Конечно, многое было восстановлено и отремонтировано, но 17 ноября враг снова ударил по энергообъектам, в частности, по Кременчугской ГЭС. Между тем, температура начала резкое снижение, что привело к повышению потребления электрической энергии. Вместе оба фактора повлияли на объем дефицита в системе, и оператор начал введение графиков отключений всех категорий потребителей. Эксперты говорят и о системе передачи, где тоже есть повреждения (и в результате атак, и в результате непогоды).

Есть узкие места в системе передачи электрической энергии, проблемы с передачей электроэнергии на левый берег, говорят эксперты

"Сейчас основная проблема — это не столько дефицит мощности, сколько дефицит в системе передачи, то есть сетевые ограничения применены в связи с обстрелами по ключевым подстанциям украинской объединенной энергетической системы. Дальнейшие отключения и их продолжительность зависят от того, насколько быстро смогут починить поврежденные подстанции. Надеюсь, что на следующей неделе уже ситуация будет намного лучше, но гарантировать, что будут отменены отключения, не могу", — говорит в комментарии Фокусу директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Удары по энергетическим объектам приводят к разрушениям, из-за которых и вводятся довольно длительные отключения потребителей Фото: Facebook

По мнению эксперта по энергетике Украинского института будущего Андриана Прокипа, атака ВС РФ 17 июля усилила дефицит в энергосистеме страны. "Мне кажется, можно отметить, что у нас есть узкие места в системе передачи электрической энергии, проблемы с передачей электроэнергии на левый берег, что видно, если смотреть на карту отключений, в основном это Левобережье, Киев и, конечно, Одесса, где была уничтожена часть энергоинфраструктуры ударами врага", — рассказал Фокусу Андриан Прокип.

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Хрупкая ситуация в энергетике связана с уровнем повреждений электростанций, которые, хоть и были частично отремонтированы к началу отопительного сезона, часто уже не могут выполнять полноценно свою маневренную функцию — то есть, держать весь объем нагрузки, говорят эксперты. "Тепловые электростанции работают на пределе возможностей, часто при перегрузках блоки отключают, то есть, полностью выполнять свою роль маневрирующих мощностей ТЭСы уже не могут. Отсюда дефицит — ведь при выходе в ремонт одного даже блока ТЭС сейчас в наших условиях и при зимних температурах — дефицит усиливается, значит, увеличивается потребность в отключениях", — пояснил Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий.

Долгая зима без света. Поможет ли импорт и какими будут графики зимой

Из-за дефицита Украина активно использует импорт электроэнергии из соседних стран. Как сообщили в Укрэнерго, сегодня 22 ноября импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 7 408 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 817 МВт.

Единственный и главный фактор, который будет влиять на продолжительность отключений, — военный

Однако, говорят эксперты, к сожалению, импорт не может перекрыть весь дефицит в энергосистеме. И здесь есть несколько причин, одна из которых — сверхвысокая стоимость электрической энергии в странах ЕС. "Предприятия мало покупают импорт, потому что дорого, если посмотреть на Польшу, Румынию, Венгрию, там очень высокие цены сохраняются", — говорит Андриан Прокип. И добавляет — в результате обстрелов были повреждены сети, то есть система передачи, а потому даже условное увеличение объемов импорта не помогло бы устранить дефицит, ведь система передачи не справляется с нагрузками.

К тому же, говорят специалисты, есть вопрос "прайскепов" — предельных цен на электрическую энергию, по которым бизнес может покупать электрическую энергию. То есть, если в Европе цена выше прайскепа, компания не может приобрести нужный объем электроэнергии, не может импортировать. Хотя некоторые эксперты и отмечают: это может сделать государственный трейдер, поэтому вопрос прайскепов теоретически не должен влиять на импортные объемы электроэнергии из ЕС. Но за все придется платить, и платить немало.

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Прогнозов на зиму пока не так много. Эксперты отмечают: единственный и главный фактор, который будет влиять на продолжительность отключений, — военный. Если электростанции будут надежно защищены системами ПВО, то, возможно, удастся пройти холодный сезон с плановыми графиками отключений по 3-4 часа в сутки для каждой очереди потребителей. Но новые разрушения будут приводить к более глубокому дефициту, что означает риски отключений более длительных — по 6-8 часов в сутки и дольше. Собственно, к примеру, именно такими сейчас и являются отключения в Киеве и области.

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Эксперты надеются, что при отсутствии новых повреждений Укрэнерго сможет выйти на стабильные графики плановых отключений, что позволит украинцам более-менее стабильно перезимовать. Но чтобы совсем без отключений, вероятно, такой сценарий предусмотреть невозможно. "Даже без ударов ВС РФ по энергоинфраструктуре при такой холодной зимней погоде и учитывая состояние электростанций, которые могут в любой момент выйти в ремонт, отключения зимой будут. Просто они точно могут быть непродолжительными, до 4 часов в сутки. Но это только если не будет новых попаданий по энергетике", — резюмировал Юрий Корольчук.