Киев и пригород ожидают суровые блэкауты даже без обстрелов: к чему готовиться (видео)

В разных областях будет разная ситуация с отключениями, поскольку все зависит от степеней повреждения энергетических объектов и способности области самостоятельно обеспечить себя электричеством, пояснил Станислав Игнатьев.

Киев и Киевскую область ожидают значительные блэкауты из-за ухудшения погодных условий, а графики веерных отключений на остальной территории Украины будут зависеть от работы энергообъектов в регионах. Об этом в эфире "Киев 24" сообщил энергетический эксперт, председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

По его словам, ожидается, что графики отключений в Киеве и Киевской области будут 6 через 4 часа.

"В городе Киев сейчас наблюдается дефицит электроэнергии. Сейчас мы 4 часа не имеем света, 6 — имеем. Это по прогнозам многих экспертов "лайтовый" график. И, наверное, что со среды будем иметь ухудшение ситуации, поскольку уменьшится работа солнечных генераций, потому что на территорию Украины заходит мощный антициклон — задождит и заснежит и температуры будут становиться отрицательными. Поэтому в городе Киев и регионе возможны более строгие графики 4 через 4, или даже 6 через 4", — проинформировал Станислав Игнатьев.

Он добавил, что в разных областях будет разная ситуация с веерными отключениями, поскольку все зависит от степеней повреждения энергетических объектов и способности области самостоятельно обеспечить себя электричеством.

"Например, в Ивано-Франковской области имеем 2 через 4, поскольку частично восстановлено электроснабжение от Бурштынской станции, есть достаточно солнечных станций малых, которые обеспечивают собственные нужды. Что касается города Хмельницкий, там есть графики по 4 часа ограничения. Украина постепенно переходит в так называемый "островной" режим выдачи электроэнергии — здесь не работают уровни выдачи. Каждый регион должен обеспечить электричеством сам себя", — сказал эксперт.

Напомним, что 11 ноября в "Укрэнерго" сообщили, что аварийные отключения света будут в Киевской, Сумской, Черкасской, Житомирской, Николаевской, Кировоградской, Донецкой и Харьковской областях, а также в Киеве.