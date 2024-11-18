Київ та передмістя очікують суворі блекаути навіть без обстрілів: до чого готуватися (відео)

В різних областях буде різна ситуація з відключеннями, оскільки все залежить від ступенів пошкодження енергетичних об'єктів та здатності області самостійно забезпечити себе електрикою, пояснив Станіслав Ігнатьєв.

Київ та Київську область очікують значні блекаути через погіршення погодних умов, а графіки віялових відключень на решті території України будуть залежати від роботи енергооб'єктів в регіонах. Про це в ефірі "Київ 24" повідомив енергетичний експерт, голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

За його словами, очікується, що графіки відключень у Києві та Київській області будуть 6 через 4 години.

"В місті Київ зараз спостерігається дефіцит електроенергії. Зараз ми 4 години не маємо світла, 6 — маємо. Це за прогнозами багатьох експертів "лайтовий" графік. І, напевно, що з середи матимемо погіршення ситуації, оскільки зменшиться робота сонячних генерацій, бо на територію України заходить потужний антициклон — задощить і засніжить і температури будуть ставати від'ємними. Тому в місті Київ та регіоні можливі більш суворі графіки 4 через 4, або навіть 6 через 4", — проінформував Станіслав Ігнатьєв.

Він додав, що в різних областях буде різна ситуація з віяловими відключеннями, оскільки все залежить від ступенів пошкодження енергетичних об'єктів та здатності області самостійно забезпечити себе електрикою.

"Наприклад, в Івано-Франківській області маємо 2 через 4, оскільки частково відновлено електропостачання від Бурштинської станції, є достатньо сонячних станцій малих, які забезпечують власні потреби. Що стосується міста Хмельницький, там є графіки по 4 години обмеження. Україна поступово переходить в так званий "острівний" режим видачі електроенергії — тут не працюють рівні видачі. Кожен регіон має забезпечити електрикою сам себе", — сказав експерт.

Нагадаємо, що 11 листопада в "Укренерго" повідомили, що аварійні відключення світла будуть в Київській, Сумській, Черкаській, Житомирській, Миколаївській, Кіровоградській, Донецькій та Харківській областях, а також у Києві.