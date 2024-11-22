Накануне зимы особенно остро стоит вопрос, сможет ли бизнес работать в условиях блэкаутов. Фокус спросил исполнительного директора Европейской Бизес ассоциации Анну Деревянко, прекратят ли предприятия работать из-за отключений.

Компании в Украине в большинстве уже подготовились к возможным отключениям, ведь это не первая сложная зима, и уже летом компании понимали, что надо подстраиваться под новые непростые реалии и инвестировать в оборудование. Об этом Фокусу в интервью рассказала исполнительный директор ЕВА Анна Деревянко.

"У нас есть аналитические данные от компаний-членов Ассоциации, и уже сейчас 85% бизнеса инвестировало в свою энергонезависимость. Обычно, компании инвестируют в альтернативные источники, — это инверторы, солнечные станции, мощные генераторы. Также крупные компании имеют возможность покупать объемы импортной электроэнергии. То есть все знают, что к сложным временам надо готовиться, и готовятся. Мы также сравнивали, сколько компаний инвестировали в энергонезависимость до войны и уже во время войны, и оказалось, что до войны инвестировали 65% компаний, а сейчас их количество выросло на 20%. Во время войны мы увидели, что только 15% компаний не инвестируют в оборудование для поддержания собственной энергонезависимости. По нашим данным, 55% инвестировали до 200 тысяч долларов, 30% — более 200 тыс. долларов", — рассказала Анна Деревянко.

"Бизнес готов к отключениям", — исполнительный директор ЕВА Анна Деревянко Фото: ЕВА

Опубликованные выводы опроса Европейской Бизнес Ассоциации "Развитие энергетической независимости бизнеса" показывают, что, в среднем собственную готовность к зимнему сезону бизнес оценивает на 3,84 баллов из 5-ти. А поддержку государства в этом контексте компании оценили в 2 балла из 5-ти. По мнению Анны Деревянко, это означает, что бизнес рассчитывает сам на себя и готовится самостоятельно к сложной зиме, к возможным длительным отключениям электроэнергии.

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"Наш бизнес является ответственным, поэтому мы понимаем, что то, что мы можем взять на себя, мы на себя берем, и мы отвечаем за наши коллективы, за наше производство, и не перекладываем это на государство. Что точно бизнес ожидает от государства, это равных понятных правил игры, и мне кажется, что государство должно их сформировать. Также, на мой взгляд, государство может помочь с определенным упрощением таможенного оформления энергетических товаров, с беспошлинным даже ввозом некоторых категорий, возможно, с уменьшением НДС или определенных коррекций налоговых стимулов, чтобы упростить подготовку к зиме", — говорит исполнительный директор ЕВА.

Напомним, в энергосистеме Украины сохраняется дефицит. Это означает, что нагрузка слишком велика для генерации и сетей, поврежденных ударами российского агрессора. Как следствие, оператор "Укрэнерго" должен вводить графики отключений.