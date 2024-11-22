ЗМІ пишуть, що урядовий квартал не працює через загрозу удару РФ: у Кабміні все заперечують

У пресслужбі Офісу президента й уряду заявили, що дотримуються усіх заходів безпеки під час оголошення сигналу повітряної тривоги.

У п'ятницю, 22 листопада, у Верховній Раді скасували засідання через ймовірну загрозу російського удару по урядовому кварталу. У ЗМІ з'явилася інформація, що інші державні органи у цьому районі також нібито не працюють на тлі можливого удару. Утім, Офіс президента та Кабінет міністрів України працюють у звичайному режимі. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У пресслужбі уряду заявили, що вже відбулося чергове засідання Кабміну.

"У разі повітряної тривоги співробітники спускаються в укриття", — повідомили журналістам.

Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Офіс президента у цю п'ятницю також працює у звичному режимі зі стандартним дотриманням правил безпеки.

"Буде тривога — будемо в укриттях", — сказав Никифоров.

Працівники кількох державних установ, які розташовані в урядовому кварталі, повідомили, що не отримували якихось спеціальних рекомендацій або попереджень щодо роботи в п'ятницю.

Раніше депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв у коментарі "Суспільному" заявив, що всі служби Верховної Ради і секретаріати комітетів сьогодні не працюють. Крім того, мінімізовано кількість людей у Кабміні, ОПУ та інших державних органах в урядовому кварталі.

Ймовірна загроза удару РФ по Верховній Раді

21 листопада народний депутат України Тарас Батенко заявив, що парламентарів попередили про загрозу ракетної атаки на будівлю Верховної Ради. Народний обранець від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко назвав це рішення "абсолютно безглуздим". Він зазначив, що у парламенті була запланована на п'ятницю година запитань до уряду, на яку і так, за його словами, зазвичай ходить мінімальна кількість депутатів.

"Розігнали ще більше паніки. По суті, зіграли на руку Путіну. Цирк", — написав Гончаренко.

Нагадаємо, 21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія вперше застосувала по Україні міжконтинентальну балістичну ракету, яку запустила з Астраханської області. Повітряна ціль атакувала Дніпро. До цього повідомлялося, що РФ може готувати удар стратегічною ракетою РС-26 "Рубеж".

Президент РФ Володимир Путін заявив, що росіяни застосували по Дніпру ракету середньої дальності "Орешник". За його словами, протидії їй немає. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ударом по Дніпру Путін зробив уже другий за цей рік крок до ескалації. Першим кроком було залучення контингенту Північної Кореї у щонайменше 11 тисяч солдатів до війни.