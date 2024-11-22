СМИ пишут, что правительственный квартал не работает из-за угрозы удара РФ: в Кабмине все отрицают

В пресс-службе Офиса президента и правительства заявили, что соблюдают все меры безопасности при объявлении сигнала воздушной тревоги.

В пятницу, 22 ноября, в Верховной Раде отменили заседание из-за вероятной угрозы российского удара по правительственному кварталу. В СМИ появилась информация, что другие государственные органы в этом районе также якобы не работают на фоне возможного удара. Впрочем Офис президента и Кабинет министров Украины работают в обычном режиме. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В пресс-службе правительства заявили, что уже состоялось очередное заседание Кабмина.

"В случае воздушной тревоги сотрудники спускаются в укрытие", — сообщили журналистам.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Офис президента в эту пятницу также работает в обычном режиме со стандартным соблюдением правил безопасности.

"Будет тревога — будем в укрытиях", — сказал Никифоров.

Работники нескольких государственных учреждений, которые расположены в правительственном квартале, сообщили, что не получали каких-то специальных рекомендаций или предупреждений о работе в пятницу.

Ранее депутат от "Слуги народа" Никита Потураев в комментарии "Суспільному" заявил, что все службы Верховной Рады и секретариаты комитетов сегодня не работают. Кроме того, минимизировано количество людей в Кабмине, ОПУ и других государственных органах в правительственном квартале.

Вероятная угроза удара РФ по Верховной Раде

21 ноября народный депутат Украины Тарас Батенко заявил, что парламентариев предупредили об угрозе ракетной атаки на здание Верховной Рады. Народный избранник от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко Алексей Гончаренко назвал это решение "абсолютно бессмысленным". Он отметил, что в парламенте был запланирован на пятницу час вопросов к правительству, на который и так, по его словам, обычно ходит минимальное количество депутатов.

"Разогнали еще больше паники. По сути, сыграли на руку Путину. Цирк", — написал Гончаренко.

Напомним, 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия впервые применила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету, которую запустила из Астраханской области. Воздушная цель атаковала Днепр. До этого сообщалось, что РФ может готовить удар стратегической ракетой РС-26 "Рубеж".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне применили по Днепру ракету средней дальности "Орешник". По его словам, противодействия ей нет. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ударом по Днепру Путин сделал уже второй за этот год шаг к эскалации. Первым шагом было привлечение контингента Северной Кореи в не менее 11 тысяч солдат к войне.