Закрыт куполом: советник Кличко рассказал, как Киев защищен от атак РФ

Антидроновые системы работают по принципу сот мобильной связи и защищают объекты критической инфраструктуры в украинской столице.

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Столица Украины частично защищена от ударов дронами, которыми мирных жителей и военных атакуют ВС РФ. Об этом рассказал советник городского главы Киева Юрий Зозуля во время прямого эфира 15 октября.

Отвечая на вопрос ведущей, Зозуля отметил, что создание и запуск в действие полноценного антидронного купола займет не менее двух лет.

"Но хочу сказать, что фрагментарно этот купол уже работает. Есть особо важные объекты, которые уже охраняются антидронными системами", – сказал советник городского главы Киева.

По его словам, защитная система работает по принцип сотовой связи. Техника позволяет наблюдать за ситуацией вокруг важных объектов в столице. К примеру, за гидроэлектростанциями.

По его словам, большие территории в городе требуют наблюдения, и оно уже осуществляется, но пока дроны могут сбивать только стрелковым оружием.

Защитный купол над столицей: что о нем известно

Киев хотят защитить антидроновым куполом, который предварительно назвали "Муромец".

Совместный украинско-канадский проект был поставлен в приоритет в связи с недавними атаками дронами-камикадзе Белой Церкви.

Известно, что купол будет состоять из сети БПЛА-перехватчиков, способных предупреждать налеты и противодействовать атакам иранских "шахидов". Строить защиту планируют за средства международных доноров.

Президент канадского концерна по производству дронов "Dragan Fly", который присутствовал на рабочем совещании, пообещал Киеву полную техническую поддержку.

Сам проект "Муромец" широкой общественности представят на Национальном оборонном хакатоне, которій пройдет в украинской столице с 19 по 21 октября.

Ранее ВСУ рассказали украинцам, как распознать иранский беспилотник Shahed-136 издалека. Услышав шум, напоминающий работающую бензопилу или двигатель мопеда, стоит немедленно идти в укрытие, держась подальше от объектов инфраструктуры, которые могут стать целью БПЛА.

Военные также рассказали, чем опасны Shahed 136 и как с ними бороться. По словам экспертов, в арсенале украинских военных есть много эффективных средств для уничтожения иранских беспилотников, включая системы ПВО и стрелковое оружие.