У рази потужніший за "шахіди": росЗМІ пишуть про замовлення ЗС РФ нових іранських дронів-камікадзе Arash-2

За даними російських воєнків, Москва закупила в Тегерана безпілотники з більшими боєголовками, ніж у дронів Shahed-136. Arash-2 називають новинкою іранського ВПК.

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Росія та Іран уклали контракт на постачання нових дронів-камікадзе Arash-2. Про це повідомляють російські військкори з посиланням на іранські джерела.

Москва замовила в Тегерана безпілотники з більшими боєголовками, порівняно з "мопедами" Shahed-136. Новий БПЛА може вражати цілі на відстані до 2000 км.

Джерела зазначають, що Arash-2 — це фактично новинка іранського ВПК. Його створили нещодавно для ураження цілей на території Ізраїлю.

"Араш-2" буквально є крилатою ракетою "на мінімалках", проте з меншою швидкістю польоту, що дозволяє дрону баражувати над ціллю", — зазначають військкори.

Кількість дронів на озброєнні іранської армії наразі невідома. Безпілотник може автоматично наводитися на радіолокатори. Не виключається можливість їхнього випуску на заводах у Росії.

[ + – ] Командувач сухопутних військ Ірану зазначав, що Arash-2 зробили для "знищення" Ізраїлю

Arash-2 — це покращена версія БПЛА Arash-1, їх уже передали сухопутним військам іранської армії, говорив у вересні бригадний генерал Кіомарс Хейдарі.

Іранський командувач також зазначав, що Arash-2 зробили спеціально для "знищення" Ізраїлю — ураження міст Тель-Авіва та Хайфи.

Нагадаємо, що оперативне командування "Південь" раніше підрахувало зразкові запаси іранських дронів на озброєнні російської армії. Загальні запаси оцінюють кількістю від 300 до 2,5 тисяч дронів-камікадзе.

Російські окупанти запустили безпілотники Shahed-136 по Київській області, постраждалих і загиблих через цю атаку не було.

На початку жовтня Київську область також атакували БПЛА Shahed-136. Безпілотники прилетіли до Білої Церкви — там нарахували щонайменше 6 вибухів.