Армія Ірану заявила про створення БПЛА "для знищення" Ізраїлю

Безпілотник Arash може пролетіти достатню відстань, щоб вразити Тель-Авів чи Хайфу.

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В Ірані розробили ударний дрон великої дальності Arash-2, призначений для ураження ізраїльських міст. Про це повідомив командувач сухопутних військ іранської армії бригадний генерал Кіомарс Хейдарі, передає агентство Anadolu.

Високопоставлений військовий зробив заяву в ефірі державного телебачення на тлі загострення відносин між Іраном та Ізраїлем. За його словами, Arash-2 є покращеними версіями БПЛА Arash-1, їх уже передали сухопутним військам іранської армії, які невдовзі перевірять можливості нової моделі на навчаннях.

Стверджується, що Arash-2 має "унікальні можливості" і може кілька разів "відновлювати", поки не досягне цілі (ймовірно, йдеться про скасовування атаки після наведення, — ред.). БПЛА може коригувати вогонь і з високою точністю вражати ті самі точки, як і балістичні ракети Fath.

Як наголосив Кіомарс Хейдарі, Arash-2 зробили спеціально для "знищення" Ізраїлю, зокрема, ураження міст Тель-Авіва та Хайфи, і військові Ірану чекають наказу, щоб одного разу застосувати ці дрони на практиці. Генерал додав: зараз Іран має стратегічні безпілотники і ракети різної дальності польоту, у тому числі здатні пролетіти 2000 км.

Агентство Iran Press називає Arash одним із найефективніших дронів-камікадзе на службі армії Ісламської Республіки, а то й усього світу. Він оснащений пропелерним двигуном, дальність польоту становить близько 2 тис. км, до того ж розробники заявляють про здатність заглушати ворожу ППО. Розмах крил Arash становить від 3,5 до 4 метрів — це говорить про те, що він призначений літати на дозвукових швидкостях, а трикутна форма дозволяє заощаджувати паливо і довше перебувати у повітрі.

Варто зазначити, що Кіомарс Хейдарі виступив на тлі посилення ізраїльських ударів по угрупованнях у Сирії, які підтримує Іран. Іранська влада також звинуватила Ізраїль у попутках зірвати переговори між Тегераном та Вашингтоном за посередництва Європейського Союзу щодо відновлення ядерної угоди 2015 року.

Раніше в Генштабі ЗС РФ заявили, що Сирія може стати полем для битви між Ізраїлем та Іраном.

Писали також про те, які БПЛА використовує армія Ірану і на що вони здатні. Ісламська республіка приділяє багато уваги літаючим безпілотникам і за останні роки зібрала великий флот, що включає дрони-камікадзе, а також моделі з потужними оптичними системами для розвідки та ракетами для атаки.