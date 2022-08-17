Сирія може стати полем для битви між Ізраїлем та Іраном, – Генштаб РФ

В Росії звинувачують у нестабільності на Близькому Сході деструктивні дії США та західних союзників.

На території Сирії може розгорнутися протистояння між Іраном та Ізраїлем. Про це повідомляє "РИА Новости".

Як заявив глава управління Генштабу Росії адмірал Ігор Костюков, існує загроза перетворення Сирії на поле битви між Ізраїлем та Іраном. За його словами, це спричиняє тривогу.

"Спричиняє тривогу можливе перетворення Сирії на арену ізраїльсько-іранського протистояння", — заявив начальник головного управління Генштабу.

Звинуватив у наростанні нестабільності на Близькому Сході Костюков США та їхніх союзників. Така сама ситуація розвивається і на півночі Африки. Події Заходу Костюков назвав деструктивними.

Ізраїльсько-іранські відносини на межі кризи через ядерну програму в Ірані. Ізраїльське керівництво неодноразово заявляло про недопущення розробки ядерної зброї. Влада опрацьовує різні варіанти дій, зокрема завдання ударів по іранських об'єктах. Також останнім часом ізраїльські військові завдавали ударів по території Сирії. Під приціл потрапив склад із іранськими безпілотниками та ракети для "Хезболли", яка тісно пов'язана з Іраном.

Нагадаємо, авіація Ізраїлю завдала удару поряд з базою військового флоту РФ у Сирії. Об'єктами атаки стали ракети для "Хезболли".

Раніше міністр оборони Ізраїлю заявив, що вони не відкидають ракетних ударів по Ірану, щоб стримати розвиток ядерної програми.