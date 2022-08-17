Сирия может стать полем для битвы между Израилем и Ираном, – Генштаб РФ

В России обвиняют в нестабильности на Ближнем Востоке деструктивные действия США и западных союзников.

На территории Сирии может развернуться противостояние между Ираном и Израилем. Об этом сообщает "РИА Новости".

Как заявил глава управления Генштаба России адмирал Игорь Костюков, существует угроза превращения Сирии в поле битвы между Израилем и Ираном. По его словам, это вызывает тревогу.

"Вызывает тревогу возможное превращение Сирии в арену израильско-иранского противостояния", — заявил начальник главного управления Генштаба.

Обвинил в нарастании нестабильности на Ближнем Востоке Костюков США и их союзников. Такая же ситуация развивается и на севере Африке. Действия Запада Костюков назвал деструктивными.

Израильско-иранские отношения на грани кризиса из-за ядерной программы в Иране. Израильское руководство неоднократно заявляло о недопущении разработки ядерного оружия. Властями прорабатываются различные варианты действий, в том числе нанесение ударов по иранским объектам. Также в последнее время израильские военные наносили удары по территории Сирии. Под прицел попадал склад с иранскими беспилотниками и ракеты для "Хезболлы", которая тесно связана с Ираном.

Напомним, авиация Израиля нанесла удар рядом с базой военного флота РФ в Сирии. Объектами для атаки стали ракеты для "Хезболлы".

Ранее министр обороны Израиля заявил, что они не исключают ракетных ударов по Ирану, чтобы сдержать развитие ядерной программы.