Ракетный удар для сдерживания атома: Израиль угрожает Ирану

Министр обороны Израиля назвал плохой новостью ядерную сделку, которая может быть подписана в ближайшее время. В таком случае с Ирана временно снимут санкции, а экономика будет открыта.

В Израиле не исключают ракетных ударов по Ирану, чтобы сдержать развитие ядерной программы, которая проводится в стране. Министр обороны Израиля Бени Ганц утверждает, что власти страны недовольны готовящейся ядерной сделкой. Об этом сообщает 13TV.

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"Иран — проблема всего мира, а не только частная проблема Израиля, — заявил Ганц. — Мы можем нанести удар для сдерживания [иранского] атома".

Давая оценку переговорам по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Ганц допустил, что соглашение по иранской ядерной сделке может быть подписано в ближайшие дни.

В этом он видит очень плохую новость для Израиля, поскольку в таком случае Иран получит временную отсрочку в том, что касается санкций, и экономика страны будет открыта.

СВПД

В 2015 году представители Ирана заключили СВПД с группой из шести стран: США, Китаем, Великобританией, Германией, Францией, РФ. Такое соглашение предполагает поэтапное снятие санкций, которые сейчас действуют в отношении Тегерана. В обмен на это, должно начаться сворачивание ядерной программы в Иране.

В 2018 году, спустя три года после появления СВПД, в администрации Дональда Трампа заявили о выходе из этого проекта и возобновлении санкций против Ирана. В свою очередь, официальный Тегеран отказался соблюдать СВПД.

В июне 2022 года представители МАГАТЭ высказались с критикой в адрес иранского руководства из-за того, что данные о ядерной программе предоставляются не в полном объеме. Спустя некоторое время иранское министерство иностранных дел объявило, что готово начать переговоры по ядерной сделке.

Ранее Фокус сообщал, что Израиль может нанести удар по Ирану. В израильском руководстве усматривают опасность в получении ядерного оружия Израилем, Саудовской Аравией и рядом других ближневосточных стран.

Напомним, что, в свою очередь, Китай нанес неожиданный "удар" Путину: из-за опасений вторичных санкций Поднебесная прекратила финансирование своих проектов в РФ.