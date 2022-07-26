Ракетний удар для стримування атома: Ізраїль загрожує Ірану

Міністр оборони Ізраїлю назвав поганою новиною ядерну угоду, яка може бути підписана найближчим часом. У такому разі з Ірану тимчасово знімуть санкції, а економіка буде відкрита.

В Ізраїлі не заперечують ракетних ударів по Ірану, щоб стримати розвиток ядерної програми, що проводиться в країні. Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц стверджує, що влада країни незадоволена ядерною угодою, що готується. Про це повідомляє 13TV.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Іран — проблема всього світу, а не тільки приватна проблема Ізраїлю, — заявив Ганц. — Ми можемо завдати удару для стримування [іранського] атома".

Даючи оцінку переговорам щодо відновлення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), Ганц припустив, що угода щодо іранської ядерної угоди може бути підписана найближчими днями.

У цьому він бачить дуже погану новину для Ізраїлю, оскільки в такому разі Іран отримає тимчасове відтермінування щодо санкцій, і економіка країни буде відкрита.

СВПД

У 2015 році представники Ірану уклали СВПД із групою із шести країн: США, Китаєм, Великою Британією, Німеччиною, Францією, РФ. Така угода передбачає поетапне зняття санкцій, які зараз діють щодо Тегерана. В обмін на це має розпочатися згортання ядерної програми в Ірані.

У 2018 році, через три роки після появи СВПД, в адміністрації Дональда Трампа заявили про вихід із цього проєкту та поновлення санкцій проти Ірану. Зі свого боку, офіційний Тегеран відмовився дотримуватися СВПД.

У червні 2022 року представники МАГАТЕ висловилися з критикою на адресу іранського керівництва через те, що дані про ядерну програму надаються не в повному обсязі. Через деякий час іранське міністерство закордонних справ оголосило, що готове розпочати переговори щодо ядерної угоди.

Раніше Фокус повідомляв, що Ізраїль може завдати удару по Ірану. В ізраїльському керівництві вбачають небезпеку отримання ядерної зброї Ізраїлем, Саудівською Аравією і низкою інших близькосхідних країн.

Нагадаємо, що, зі свого боку, Китай завдав несподіваного "удару" Путіну: через побоювання вторинних санкцій Піднебесна припинила фінансування своїх проєктів в РФ.