Армия Ирана заявила о создании БПЛА "для уничтожения" Израиля

Беспилотник Arash может пролететь достаточное расстояние, чтобы поразить Тель-Авив или Хайфу.

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В Иране разработали ударный дрон большой дальности Arash-2, предназначенный для поражения израильских городов. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками иранской армии бригадный генерал Киомарс Хейдари, передает агентство Anadolu.

Высокопоставленный военный сделал заявление в эфире государственного телевидения на фоне обострения отношений между Ираном и Израилем. По его словам, Arash-2 являются улучшенными версиями БПЛА Arash-1, их уже передали сухопутным войскам иранской армии, которые вскоре проверят возможности новой модели на учениях.

Утверждается, что Arash-2 обладает "уникальными возможностями" и может несколько раз "восстанавливать", пока не достигнет цели (вероятно, речь идет об отмене атаки после наведения, ред.). БПЛА может корректировать огонь и с высокой точностью поражать те же точки, что и баллистические ракеты Fath.

Как подчеркнул Киомарс Хейдари, Arash-2 сделали специально для "уничтожения" Израиля, в частности, поражения городов Тель-Авива и Хайфы, и военные Ирана ожидают приказа, чтобы однажды применить эти дроны на практике. Генерал добавил: сейчас у Ирана есть стратегические беспилотники и ракеты разной дальности полета, в том числе способные пролететь 2000 км.

Агентство Iran Press называет Arash одним из самых эффективных дронов-камикадзе на службе армии Исламской Республики, а то и всего мира. Он оснащен пропеллерным двигателем, дальность полета составляет около 2 тыс. км, вдобавок, разработчики заявляют о способности подавлять вражеское ПВО. Размах крыльев Arash составляет от 3,5 до 4 метров — это говорит о том, что он предназначен летать на дозвуковых скоростях, а треугольная форма позволяет экономить топливо и дольше находиться в воздухе.

Стоит отметить, что Киомарс Хейдари выступил на фоне усиления израильских ударов по группировкам в Сирии, которые поддерживает Иран. Иранские власти также обвинили Израиль в попутках сорвать переговоры между Тегераном и Вашингтоном при посредничестве Европейского Союза по возобновлению ядерной сделки 2015 года.

Ранее в Генштабе ВС РФ заявили, что Сирия может стать полем для битвы между Израилем и Ираном.

Писали также об том, какие БПЛА использует армия Ирана и на что они способны. Исламская республика уделяет много внимания летающим беспилотникам и за последние годы собрала обширный флот, включающий дроны-камикадзе, а также модели с мощными оптическими системами для разведки и ракетами для атаки.