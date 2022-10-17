Появились снимки иранской базы по производству дронов-камикадзе Shahed-136 (фото)
В городе Исфахан иранские инженеры развернули полноценную производственную линию от склада с сырьем до сборки воедино.
Американская компания The Intel Lab опубилковала спутниковое изображение предприятия, на котором Иран собирает дроны-камикадзе Shahed-136.
На авиабазе Бадр в Исфахане Иран расположил мощности для производства дронов-камикадзе, которыми российские войска атакуют Украину.
Спутниковое изображение датировано 16-м сентября. Оно показывает мастерскую, производственную линию, место хранения сырья и финальной сборки беспилотников. Также на снимке можно заметить части самих дронов-камикадзе.
Также в компании опубликовали координаты, где находится эта база: 32.623346°, 51.694685.
Отметим, в июле Израиль нанес удар по иранскому складу беспилотников в Сирии. Ударом склад и завод по производству был полностью уничтожен. В результате также погибло несколько военных.
Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Иран прямо ответственен за убийства украинцев. Российские атаки осуществляются иранскими дронами-камикадзе.
Утром 17 октября Россия атаковала Киев с помощью иранских дронов. На город летело 28 дронов, однако большинство удалось сбить. Было зафиксировано только 5 "прилетов".