Появились снимки иранской базы по производству дронов-камикадзе Shahed-136 (фото)

В городе Исфахан иранские инженеры развернули полноценную производственную линию от склада с сырьем до сборки воедино.

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Американская компания The Intel Lab опубилковала спутниковое изображение предприятия, на котором Иран собирает дроны-камикадзе Shahed-136.

На авиабазе Бадр в Исфахане Иран расположил мощности для производства дронов-камикадзе, которыми российские войска атакуют Украину.

Спутниковое изображение датировано 16-м сентября. Оно показывает мастерскую, производственную линию, место хранения сырья и финальной сборки беспилотников. Также на снимке можно заметить части самих дронов-камикадзе.

Также в компании опубликовали координаты, где находится эта база: 32.623346°, 51.694685.

[ + – ] Предприятие находится в городе Исфахан

Отметим, в июле Израиль нанес удар по иранскому складу беспилотников в Сирии. Ударом склад и завод по производству был полностью уничтожен. В результате также погибло несколько военных.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Иран прямо ответственен за убийства украинцев. Российские атаки осуществляются иранскими дронами-камикадзе.

Утром 17 октября Россия атаковала Киев с помощью иранских дронов. На город летело 28 дронов, однако большинство удалось сбить. Было зафиксировано только 5 "прилетов".