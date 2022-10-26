Украина освободит всю свою территорию: Резников заявил, что идет третий этап войны

Министр обороны заверил журналистов, что с наступлением зимы темпы украинского контрнаступления ускорятся, этому будет способствовать снижение мобильности войск оккупантов.

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Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью японскому изданию NHK рассказал, что сейчас идет уже третий этап российско-украинской войны. По его словам, во время первого этапа перед ВСУ стояла задача сдержать оккупационные войска. На втором этапе украинские силы приступили к стабилизации линии фронта. во время третьего началось освобождение оккупированных территорий.

Комментируя замедление темпов продвижения ВСУ в Херсонской области, Резников подчеркнул, что трудности возникли из-за развитой ирригационной системы на юге страны. Территория изобилует оросительными каналами, которые российские войска используют в качестве траншей, чтобы держать оборону.

Однако министр выразил уверенность в том, что с наступлением морозов мобильность россиян снизится, тогда ВСУ смогут продолжить продвижение вперед. Он также заверил, что у Украины есть "реальный план по освобождению всех временно оккупированных территорий".

Ранее Алексей Резников называл еще одну причину замедления контрнаступления: сильные дожди. При этом он сказал, что погода не останавливает украинскую армию, которая километр за километром продолжит освобождать оккупированные россиянами земли.

Также Резников заявил, что он оптимистично настроен в вопросе передаче западных танков и истребителей. По его мнению, после поставки первого Abrams, в Украину придут и другие виды тяжелой бронетехники, в частности, танки Leopard и БМП Marder.