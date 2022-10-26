Україна звільнить всю свою територію: Резніков заявив, що йде третій етап війни

Міністр оборони запевнив журналістів, що з настанням зими темпи українського контрнаступу прискоряться, цьому сприятиме зниження мобільності військ окупантів.

Related video

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю японському виданню NHK розповів, що зараз триває уже третій етап російсько-української війни. За його словами, під час першого етапу перед ЗСУ стояло завдання стримати окупаційні війська. На другому етапі українські сили розпочали стабілізацію лінії фронту. Під час третього почалося визволення окупованих територій.

Коментуючи уповільнення темпів просування ЗСУ в Херсонській області, Резніков підкреслив, що труднощі виникли через розвинену іригаційну систему на півдні країни. Територія рясніє зрошувальними каналами, які російські війська використовують як транші, щоб тримати оборону.

Однак міністр висловив упевненість у тому, що з настанням морозів мобільність росіян знизиться, тоді ЗСУ зможуть продовжити просування уперед. Він також запевнив, що Україна має "реальний план зі звільнення всіх тимчасово окупованих територій".

Раніше Олексій Резніков називав ще одну причину уповільнення контрнаступу: сильні дощі. При цьому він сказав, що погода не зупиняє українську армію, яка кілометр за кілометром продовжуватиме звільняти окуповані росіянами землі.

Також Резніков заявив, що він оптимістично налаштований у питанні передавання західних танків і винищувачів. На його думку, після постачання першого Abrams, в Україну прийдуть й інші види важкої бронетехніки, зокрема танки Leopard та БМП Marder.