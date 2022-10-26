"Через дощі": наступ ЗСУ в Херсонській області сповільнився, — Резніков

Наразі українська армія використовує тактику звільнення територій "кілометр за кілометром, крок за кроком" і продовжить це робити, сказав міністр оборони.

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Наступ Збройних сил України на Херсонщині трохи сповільнився через погодні умови — на півдні країни йдуть дощі. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

За його словами, українська армія використовує тактику звільнення територій "кілометр за кілометр, крок за кроком".

"Прямо зараз через погодні умови, я маю на увазі дощі, це трохи нас сповільнило, але ми використовуємо тактику звільнення наших сіл крок за кроком і кілометр за кілометром. І ми продовжимо це робити", — зазначив голова оборонного відомства.

Міністр також зазначив, що під вогневим контролем ЗСУ перебувають усі мости через Дніпро, тому російські війська не зможуть тікати з Херсона, як це було на Харківщині. Резніков також не дуже вірить у можливість ведення вуличних боїв в обласному центрі.

"Для них це ризиковано — залишатися в Херсоні, бо вони потім не зможуть втекти, як це було в Ізюмі", — сказав він.

Олексій Резніков наголосив, що війна з Росією зараз перебуває на третьому етапі — ЗСУ поступово звільняють території. На першому етапі потрібно було зупинити російську армію, на другому стабілізувати ситуацію по всій лінії фронту.

Нагадаємо, 25 жовтня в Генштабі повідомили, що ЗС РФ облаштують оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. У районі села Горностаївка окупанти мінують берегову лінію, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу військ.

Глава ГУР Кирило Буданов вважає, що найближчим часом російська армія не збирається залишати Херсон, а готується до його оборони. В обласний центр завозять нові підрозділи ЗС РФ. Окупаційні адміністрації та майно вивозять на випадок, коли потрібно буде швидко вийти.

24 жовтня в Міноборони розповіли, що армія України звільнила 90 населених пунктів у Херсонській області. За даними військового телебачення, українські військові перебувають за 20 хвилин їзди від захопленого Херсона.