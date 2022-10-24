ЗСУ на Херсонському напрямку звільнили понад 90 населених пунктів, — Міноборони (відео)

Українські солдати, за даними військового телебачення, зараз перебувають за 20 хвилин їзди від захопленого Херсона.

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У процесі успішного контрнаступу Збройні сили України звільнили вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

За даними відомства, підрозділи ЗСУ успішно просуваються на Херсонському напрямку та з початку контрнаступу звільнили понад 90 населених пунктів.

У деокупованих містах і селах, як зазначає Міноборони, мешкає майже 12 тисяч мирних жителів. У зазначених населених пунктах наразі проходять комплекси стабілізаційних заходів.

Телерадіостудія "Бриз", яка підпорядковується МОУ, оприлюднила відеоролик із коментарями українських військовослужбовців, які беруть участь у контрнаступі на Херсонському напрямку. Бійці Сил оборони України стверджують, що в них бойовий настрій і вони готові деокупувати Херсон із Кримом.

"Забезпечення досить хороше і продуктів також вистачає. Настрій бойовий. Якнайшвидше хочеться дійти до Херсона, а потім потихеньку на Крим", — підкреслив боєць із позивним "Шериф" і додав, що українські військовослужбовці зараз перебувають за 20 хвилин їзди від окупованого росіянами Херсона.

[ + – ] ЗСУ на Херсонському напрямку звільнили понад 90 населених пунктів

Військова розвідка України вважає, що російські війська не планують найближчим часом виходити з Херсона. Окупаційні формування, за словами голови ГУР МОУ Кирила Буданова, готуються до оборонних дій і заводять в обласний центр резервні сили.

Також повідомлялося, що Росія може готуватися до здавання Херсона й інших населених пунктів області. Американський Інститут вивчення війни ISW не заперечує, що ЗС РФ доведеться відступити з правого берега Дніпра через можливий контрнаступ української армії.