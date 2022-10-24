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ЗСУ на Херсонському напрямку звільнили понад 90 населених пунктів, — Міноборони (відео)

Контрнаступ ЗСУ бійці армія Херсон деокупація
ЗСУ на Херсонському напрямку звільнили понад 90 населених пунктів

Українські солдати, за даними військового телебачення, зараз перебувають за 20 хвилин їзди від захопленого Херсона.

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У процесі успішного контрнаступу Збройні сили України звільнили вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

За даними відомства, підрозділи ЗСУ успішно просуваються на Херсонському напрямку та з початку контрнаступу звільнили понад 90 населених пунктів.

У деокупованих містах і селах, як зазначає Міноборони, мешкає майже 12 тисяч мирних жителів. У зазначених населених пунктах наразі проходять комплекси стабілізаційних заходів.

Телерадіостудія "Бриз", яка підпорядковується МОУ, оприлюднила відеоролик із коментарями українських військовослужбовців, які беруть участь у контрнаступі на Херсонському напрямку. Бійці Сил оборони України стверджують, що в них бойовий настрій і вони готові деокупувати Херсон із Кримом.

"Забезпечення досить хороше і продуктів також вистачає. Настрій бойовий. Якнайшвидше хочеться дійти до Херсона, а потім потихеньку на Крим", — підкреслив боєць із позивним "Шериф" і додав, що українські військовослужбовці зараз перебувають за 20 хвилин їзди від окупованого росіянами Херсона.

ЗСУ на Херсонському напрямку звільнили понад 90 населених пунктів

Військова розвідка України вважає, що російські війська не планують найближчим часом виходити з Херсона. Окупаційні формування, за словами голови ГУР МОУ Кирила Буданова, готуються до оборонних дій і заводять в обласний центр резервні сили.

Також повідомлялося, що Росія може готуватися до здавання Херсона й інших населених пунктів області. Американський Інститут вивчення війни ISW не заперечує, що ЗС РФ доведеться відступити з правого берега Дніпра через можливий контрнаступ української армії.