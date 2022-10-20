Здати Херсон та інші населені пункти: Росія готується відступити з правого берега Дніпра, — ISW

За словами аналітиків, Росія хоче, щоб на звільнених від окупації територій залишилася якнайменше людей. Так Кремль хоче впливати на економіку України у довгостроковій перспективі.

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Влада РФ створює інформаційні умови для того, щоб виправдати відступи з правого берега Дніпра Херсонської області. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті йдеться, що командувач Збройних Сил Росії в Україні генерал Сергій Суровікін прямо заявив, що російському військовому керівництву треба ухвалити "складні рішення" щодо Херсонської області.

Крім того, голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо також сказав, що буде проведено евакуацію з правого берега Дніпра.

При цьому, як пишуть аналітики, Росія використовує "евакуацію" для того, щоб прикрити виселення мирних українців з окупованих територій України. Передбачається, що українців депортують до депресивних регіонів Росії.

У звіті сказано, що Росія має намір вплинути на економіку України у довгостроковій перспективі. Так, Кремль бачить, як Київ повертає собі території під контроль, а тому хоче, щоб там залишилося якнайменше людей.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін оголосив "воєнний стан" у Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. "Воєнний стан" у чотирьох українських регіонах набуде чинності з півночі 20 жовтня, заявив президент РФ.

Ще нагадаємо, що Путін може влаштувати ядерний вибух у Чорному морі з радіоактивною хмарою та цунамі. За даними журналістів, явні чи завуальовані загрози застосування ядерної зброї, які звучать із РФ, можуть вилитися в демонстраційний удар.